Давай разойдемся! Altapress.ru выяснил, почему в Алтайском крае разводятся так же часто, как женятся

Недавно Алтайский край снова занял первое место. Но не там, где надо. Наш регион стал первым в Сибири по числу разводов. Так, на 100 бракосочетаний приходится 98 расторжений. Мы спросили у барнаульского семейного психолога Андрея Соколова, что не так с большинством семей и выявили главные ошибки пар.

Причина первая. Бег от проблем

— Вообще, какие могут причины вступить в отношения? Например, сбежать от родительского контроля во взрослую жизнь. Таких случаев — миллион. В основном бегут девчонки. Схема такая: встретила мужчину, внешне понравился, почувствовала безопасность (приобнял, поддержал и готово). Все, свадьба. Хотя, она про своего «спасителя» ничего толком не знает.

Тем временем, если влюбленность была, то через полгода испарилась. Исчезли розовые очки — пришли трудности. Что любопытно мне, как психологу, так это то, что даже в это время люди продолжают думать: «все нормально», «все пройдет». Ненормально. Не пройдет.

Кстати, найти эксперта для этого материала оказалось не такой уж простой задачей. Несмотря на, казалось бы, обилие специалистов. Как выяснилось, семейная психология — не очень популярное направление для алтайских психологов. Можем предположить, что в этом кроется еще одна причина большого числа разводов в регионе.

Психолог Андрей Соколов. Предоставлено altapress.ru.

Причина вторая. Отсутствие «семейного контракта»

— Возьмем другую ситуацию. Никто ни от чего не бежит. Просто встретились мужчина и женщина. У них есть чувства друг к другу. Пара начинает жить вместе.

А потом оказывается, что у них совершенно разные планы. Она хочет свадьбу и детей в скором времени, а ему достаточно секса и комфортного быта со вкусной едой. И начина-а-а-а-ется: «О-о-он на мне не женится, козлина». А мужчина такой: «Я чо? Я ничо».

Суть проблемы в том, что люди не разговаривают открыто. Иначе говоря, между ними не заключен «семейный контракт». Когда партнеры честно заявляют, чего хотят от союза. Сюда включаются планы на будущее, вопросы воспитания детей и общения с родственниками. А также несколько пунктов о быте и сексуальной сфере. О последней скажу отдельно.

Секс. CCO

Если такой договор есть, то конфликты решаются гораздо проще: «Я говорил (а) тебе об этом. Дальше твой выбор: идти на это или нет. „Семейный контракт“ — это буквально таблетка от неоправданных ожиданий.

Чтобы обойтись потом без претензий в кабинете психолога: „Муж же был такой хороший! Цветы дарил, по ресторанам водил. Почему перестал?“. Да потому, что он тебя завоевал, зачем ему ухаживать за тобой дальше?

Женщина на такое поведение мужчины молчит. Обижается. Хотя, может обозначить партнеру свое беспокойство. Допустим, так: „Мне хотелось бы, чтобы мы раз в месяц ходили куда-нибудь на ужин“.

Парень. Розы Свидание. ССО

Причина третья. Не обсуждение , а нападение

— Этот пункт вытекает из предыдущего. Он и она не обсуждают проблемы конструктивно, а „наезжают“ друг на друга. Потому что обвинить всегда проще. Проще, чем начать с себя. Не: „Она клуша, готовить не умеет“, а „Что я докопался до этой еды? Почему мне это важно?“

Причина четвертая. „Дурной“ родительский пример

— Банальная, но важная вещь из разряда „все из детства“. Нередко люди тащат в свои отношения сценарии своих родителей. Это ужасно вредно. Поскольку шаблоны ваших мам и пап работали (а чаще всего, не работали) в их семье.

Вы, молодежь, другие люди — улучшенная версия своих „предков“. Не повторяйте их ошибки, не тяните их груз в свою жизнь. Нарабатывайте и применяйте собственный опыт.

Любовь , отношения. СС0

Если этого не произойдет, конфликтов избежать вряд ли получится. Представьте: два человека принесли два разных родительских примера в свою семью. Они не уживутся. Тут остается только подготовить попкорн и успокоительное.

Причина пятая. Нет знаний — нет подготовки

— Я считаю, нужно дисциплину в школе вводить: „Основы мужской и женской психологии“. Так, глядишь, и процент разводов поползет вниз.

Что я имею в виду: мужчины не знают, что важно для женщины. И наоборот. Девочки, хотите лайфхак? Для вашего спутника самое главное — уважение. Любовь уже потом.

Пара. Отношения. СС0

Мужчине важно видеть, что партнерша его ценит. Притащил домой пакеты из магазина — оценила: „Ого! Принес столько продуктов!“ А потом похвалить.

Хотя, иногда достаточно просто заметить. Рассказывает он, как решил на работе проблему: „О-о-о-о, ничего себе! И ты справился“.

Для женщины, в свою очередь, первостепенна безопасность. Это понятие делится на две составляющие. Одна из них — финансовая. Женщина должна знать, что может купить еду на семью, одеть детей, сходить на маникюр.

Влюбленная пара. CC0

Другая — эмоциональная. Когда мужчина обращает внимание на состояние любимой. Когда что-то у нее произошло, не говорит: „Да что ты переживаешь из-за ерунды опять“, а обнял: „Бедная моя девочка, расстроилась“. Сюда же — комплименты, цветы.

Если этой „чувствительной“ части нет, даме в голову мгновенно стреляет: „Он меня не любит“. Мужики, как правило, этого вообще не понимают. Год за годом отмахиваются, не обращают внимание, и у женщины разрывается эмоциональная связь. Она перестает считать партнера своим. Это все. Конец.

Учитывая только эти две особенности: ценность — для него и безопасность — для нее, можно спасти отношения. Кажется, что это все мелочи, но из них и состоит семейная жизнь.

Мужчина и женщина. СС0

По своей практике скажу: если в паре есть любовь, то психолог поможет разобраться со всеми проблемами. Иногда за пару сеансов. Потом двое приходят, спрашиваешь: „Ну и где ваши обиды?“ Отвечают: „Да что-то их и нет уже“.

Причина шестая. Измены

— Обойти эту больную тему никак не получится. Вернемся немного выше. Когда мужчине от жены не хватает чувства ценности, он начинает искать это на стороне. И находит.

У женщин механизм похожий. Не ощущает эмоциональной связи с одним мужчиной — тянется к другому.

Измена. CCO

Измены прощаются очень тяжело. Но прощаются, если есть искренние чувства и желание спасти отношения. Однако я думаю, что чаще всего измены происходят в тех семьях, где любви изначально не было.

Когда пара приходит ко мне на прием, первое, что я спрашиваю: „Любите друг друга?“ Это сильное чувство не проходит даже после измен и длится не три года, как гласит известный роман.

Еще одной причиной предательства иногда становится элементарная психологическая незрелость. Сейчас очень широко распространилось в сети выражение: „Я беру ответственность за свои поступки“. Туфта полная. Часто люди, которые так говорят, ничего брать не собираются.

Психолог Андрей Соколов. Предоставлено altapress.ru.

Например, муж думает: „Я один раз пересплю с другой. И ничего. Только ради секса“. Зрелый человек готов прожить все последствия содеянного. То есть, если я изменяю супруге, то веду двойную жизнь, скрываюсь. Трачу деньги не на семью, а на любовницу. Да и она рано или поздно начнет предъявлять: „Почему ты еще не развелся?“ Плюс постоянное чувство вины и страха, что схема раскроется.

Если мужчина осознает перечисленное и готов на это пойти ради любовницы, на которой потом планирует жениться — это и есть ответственность за дела.

Причина седьмая. „Переделка“ партнера

— Претензии подобного рода возникают уже спустя какое-то время в браке. А выглядит так: „Я развиваюсь, а он нет“ или „Я работаю, а она нет“.

Конфликт между мужчиной и женщиной. CC0

Снова про иллюзии. Про то, что вы себе придумали какого-то идеального человека, а в союз вступили с реальным. Который не обязан соответствовать вашим ожиданиям.

Скажем, жена не готовит. А вы уже детей нарожали. И понятно, что это бросается в глаза. Но, если она никогда на кухне не пропадала, за что ты на нее наезжаешь? С чего сейчас обязана начать?

Здесь нет принятия партнера. Остается только искать компромисс: кулинарить вместе или заказывать блюда.

Свадьба. СС0

Причина восьмая. Созависимость

— О-о-о-о-о, вы не представляете, как быстро эти люди находят друг друга. Прямо магнитом притягиваются. В таком союзе мужчина и женщина удовлетворяют свои невротические потребности. Во власти, контроле, много в чем еще.

Вырываться из таких отношений крайне сложно. И вот тут уж точно — без психолога никак. Приходит ко мне девушка и говорит: „Он меня оскорбляет, с родителями запрещает общаться“. Спрашиваю: „А как все начиналось?“. Вспоминает: „Да как в сказке: шикарные букеты на первых свиданиях, телефоны в подарок, предложение руки и сердца через неделю“. Странно, да? Позиция здорового мужчины: сто раз подумать и только потом жениться».

Тема созависимости и абьюза широка. Хочу только предупредить: девочки, если за вами ухаживает подобный персонаж, бегите. Он пытается быстро войти в доверие и установить контроль. Это никогда не закончится, как в книжке: «И жили они долго и счастливо».

Пара. Романтика. Разговор ССО

Причина девятая. Соревнования вместо семьи

— С этим я лично столкнулся. И в итоге нашел счастье и гармонию только с четвертой женой. Мы вместе уже девять лет.

Так вот, никакой гонки и конкуренции между партнерами быть не должно. Ровно, как и борьбы за власть, «продавливания» своих интересов. Как такое допускать с любимым человеком?

Причина десятая. Секс

— Тут все просто. Говорить о проблемах в интимной сфере, то большинству людей некомфортно да и просто непонятно, как это делать, чтобы не обидеть супруга.

Секс. CCO

Однако если в целом люди друг другу нравятся внешне, физически, все можно поправить. Порой достаточно просто начать, наконец, обсуждать и эти вопросы тоже. Могу предостеречь (а, может, напугать): если в постели есть проблемы, и они не решаются, рано или поздно это приведет к разводу.