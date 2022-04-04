Давайте же мыться, плескаться, купаться. Глава «Новэкса» рассказала, исчезнут ли средства гигиены и порошки из магазинов

Ряд транснациональных компаний объявил о прекращении инвестиций в России и увеличении стоимости средств гигиены и бытовой химии. Как это повлияло на рынок, можно ли заменить привычные товары и не пора ли покупать хозяйственное мыло и стиральную доску? Обо всем этом мы поговорили с генеральным директором торговой сети «Новэкс» Ольгой Марковой.

Скидок будет немного

Как отмечает Ольга Маркова, стоимость товаров в сети повысилась на 30%. Подросла в цене и продукция местных производителей. «Даже они используют импортные компоненты: дозаторы, энзимы, отдушки», — говорит она.

Ольга Маркова,

генеральный директор компании «Новэкс»:

Повышаем цены только тогда, когда это делает производитель. Мы не можем их не повышать. Резкие скачки делим на несколько этапов. К примеру, если у изготовителя стоимость растет на 40%, то у нас — сначала на 20%, а через две недели еще на 20%.

Чтобы задержать повышение стоимости, компания стремится получить продукцию по старым ценам. «Вся работа отдела закупок была заточена на то, чтобы купить остатки — у производителей, дистрибьюторов, крупных оптовиков», — объясняет собеседница.

Ольга Маркова. Новэкс. Анна Зайкова.

Так что товары с полок не исчезнут — в отличие от разнообразия скидок на них. «Большая часть желтых ценников — инициатива производителей, которые проводили акции для покупателей через нашу сеть. Теперь, по просьбе партнеров, мы ежедневно убираем эти ценники. На апрель еще немного акций есть, с кем-то удалось договориться, к тому же была проведена реклама. На май пока пусто», — говорит Ольга Маркова.

Мыло будет

Покупатели стали запасаться стиральными порошками, товарами женской гигиены, чистящими средствами и хозяйственным мылом. Как отмечает Ольга Маркова, дефицита категорий целиком нет, полки заполняются товарами. «Лишь отдельные позиции могут выпадать. Например, у производителей может не быть отдушки „Свежести горного ветра“ для порошка, но это не значит, что не будет самого порошка», — отмечает она.

По словам генерального директора, официальной информации о снятии товаров с производства нет. «Мы в плотном контакте с изготовителями, понимаем, что есть сложности с некоторыми компонентами, — объясняет гендиректор. — Сейчас все работают на то, чтобы их добыть с помощью выстраивания новых логистических цепочек. Дефицита какой-либо категории в целом точно не будет».

8 марта компания Procter & Gamble сообщила, что продолжит продажи в России только «средств базовой гигиены». Ольга Маркова с улыбкой замечает: «Многие производители делали громкие заявления, что оставят только „базовое“, но при этом у них в ассортименте только такое и есть. Видимо, в большей степени это политическая игра, которая к реальным делам отношения не имеет. Никто из производителей до сих пор не объявил о выводе каких-либо товаров из ассортимента. Ни одной позиции не ушло».

Новэкс. Распределительный центр. Анна Зайкова.

Что продается кроме европейских марок

Бийская компания «Химэкс плюс», изготавливающая бытовую химию, объявила, что открывает новую этикетировочную линию, которая позволит вдвое увеличить объем производства. В ассортименте «Новэкса» есть их паста для стирки, но, по словам гендиректора, она не пользуется большой популярностью.

Значительную долю в бюджетном ценовом сегменте занимают продукты другого алтайского производителя — «Ренессанс Косметик». Он выпускает бытовую химию под торговыми марками «Brand», «Выгодная уборка» и товары гигиены «Для всей семьи», «Larossa», «Ecotherapy» и другое.

Ольга Маркова,

генеральный директор компании «Новэкс»:

Мы и собственные торговые марки производим у «Ренессанса». Будем ли расширять ассортимент алтайских товаров — сильно зависит от спроса. Если поймем, что покупатели действительно переключились на низкий ценовой сегмент, то местные производители — первые, к кому мы обратимся. Пока наблюдаем только ажиотажный спрос на все товары. Берут не только дешевое.

Новэкс. Распределительный центр. Анна Зайкова.

Уже несколько лет «Новэкс» расширяет ассортимент азиатской бытовой химии и косметики. Ольга Маркова признает, что это — нишевые товары.

«Это эконаправление, высококачественные бесфосфатные продукты. Не массовый спрос, безусловно, но имеет своего покупателя. Надо сказать, что они довольно высокого ценового сегмента. Поэтому я не думаю, что спрос на такую продукцию будет расти», — отмечает она.

Также «Новэкс» несколько лет продает и белорусскую косметику. «Можно ли заменить Max Factor на Belor Design? Вряд ли. Но если придется, то будем пользоваться и белорусскими товарами. Однако не думаю, что это случится», — говорит Ольга Маркова.

Как изменился трафик и спрос

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, трафик в магазинах «Новэкс» в марте вырос на 9%. Это цифра не кажется внушительной, пока не посмотреть на данные по отдельным дням.

Новэкс. Распределительный центр. Анна Зайкова.

Если до 8 марта со всеми его праздничными покупками рост числа покупателей в среднем составлял +1%, то после этой даты и громкого заявления Procter & Gamble — от +11 до +17%. Показатель держится на этом уровне до сих пор.

Но это временно, отмечает гендиректор. В дальнейшем перспективы такого аномального роста трафика в компании не видят.

Ольга Маркова,

генеральный директор компании «Новэкс»:

Повышения спроса мы, конечно, не ожидаем. Потому что оно обусловлено ростом доходов, которого не происходит. Сейчас люди сделали закупки на некоторое время. Понятно, что человек с полугодовым запасом порошка стирать в два раза чаще не станет. Ему потребуется израсходовать продукт, поэтому ждем падения. Насколько оно будет глубоким — не берусь прогнозировать. Кризис сегодня больше политический, чем экономический. Влияние внешних факторов вне нашей зоны контроля предсказать сложно.

При самом худшем сценарии, то есть, сильном падении спроса, «Новэкс» как и любая другая фирма станет сокращать затраты: приостановит запуск новых проектов и открытие магазинов.

Ольга Маркова. Новэкс. Анна Зайкова.

Рейтинг прироста объема продаж: 1. Хозяйственное мыло — в 2,5 раза. 2. Товары женской гигиены — более чем в 2 раза. 3. Средства для стирки — в 2 раза.

О чем еще рассказала собеседница

О «горячих» товарах

— Покупатели будут «охотиться» за офисной бумагой. Ее стоимость значительно увеличилась. Производители говорят, что активно работают над заменой импортных компонентов. Возможно, бумага станет менее белой.

Также товары для посадки, выращивания и консервирования, как правило, в кризис продаются лучше. Люди понимают, что заготовками они точно обеспечат себе продовольствие. Уже сейчас рост продаж семян больше, чем мы закладывали. К сезону консервирования все готово: банка есть, крышка есть — и уже в магазинах. Дефицита точно не будет — все это изготавливают в России.

Новэкс. Распределительный центр. Анна Зайкова.

О новых кассах самообслуживания

— Мы запустили новый проект по установке касс самообслуживания. Планировали закупать фискальные регистраторы и мониторы и встраивать их в собственную стойку. В тестовом режиме это работает в «Новэксе» на Социалистическом проспекте. Позже поступила информация о дефиците касс. Пока приняли решение уже закупленное оборудование использовать для открытия новых магазинов. Его хватит где-то на 30 филиалов. Если ситуация улучшится, возобновим установку в действующих.

К слову о новинках — в логистическом центре мы недавно открыли сортировочную линию российского производства с отечественным ПО.

О кассовых лентах

— Чеки мы продолжим выдавать — закупили полугодовой запас кассовых лент. В апреле запустим приложение, где будет возможность получить электронный чек.

Новэкс. Распределительный центр. Анна Зайкова.

О возможных перебоях в поставках

— Крупные производители бытовой химии и косметических товаров доставляют товары в основном автотранспортом. Импорт из Китая приходит контейнерными поставками морем во Владивосток. Сейчас крупные контейнерные перевозчики объявили, что не будут сотрудничать с Россией, но наши логистические провайдеры с ними и так не работали. Все, что планировали, привезем.