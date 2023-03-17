17 марта
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Жизнь

Дайверы исследовали затонувший корабль и обнаружили, что он превратился в риф

Дайверы исследовали затонувший во время Второй мировой войны корабль SS Thistlegorm, пишет mail.ru.

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

Корабль превратился в искусственный риф.

Ученые уверены — чем больше мы знаем об искусственных рифах, таких как этот, тем лучше мы сможем защитить естественные коралловые рифы.

Это не единственное место кораблекрушения, которое захватили морские обитатели, но самый крупный такой объект в северной части Красного моря.

Ранее показали первую подводную съемку после крушения «Титаника». Обломки корабля впервые нашли 1 сентября 1985 года. Группа исследователей обнаружила большие куски мусора на 4 км ниже поверхности Атлантики, в 650 км от Ньюфаундленда.

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