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Жизнь

Даже полиция не помогла сибирячке госпитализировать мужа с поражением легких на 50%

Жительница Красноярска Марина Пешкова рассказала, как добивалась госпитализации мужа с пневмонией и подозрением на коронавирус, который позже подтвердился, пишет «Проспект Мира».

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

По словам женщины, у 36-летнего мужа Александра двусторонняя пневмония с поражением легких на 50%. Тест на коронавирус он сдал 27 октября.

30 октября состояние мужчины ухудшилось, тогда вызвали «скорую помощь», которая доставила больного в БСМП. Но там ему отказали в госпитализации.

«Продержав мужа восемь часов в коридоре на стуле ему выдали справку об отказе в госпитализации, устно сообщив причину: нет мест. Я вызвала полицию, объяснив им, что происходит неоказание помощи. Полиция приехала, попыталась получить объяснение от заведующего отделением, на что был дан ответ: уходите вон, мест нет, умирайте дома», — рассказала Марина.

После этого сибирячка написала обращение к президенту России Владимиру Путину, попросив как-нибудь помочь.

Обращение к Путину из-за отказа в госпитализации больного COVID-19.
Обращение к Путину из-за отказа в госпитализации больного COVID-19.
prmira.ru.

«У моего мужа нет больше сил сидеть по 8−10 часов в коридорах приемных отделений с высокой температурой, которая держится уже более 10 дней, несмотря на прием антибиотиков. Врач скорой помощи сообщил мне, что ситуацию можно изменить только в стационаре. По новостям прошло сообщение, что дополнительно открыли 180 мест в офтальмологическом центре Красноярска, но нас отправили домой. Помогите нам пожалуйста, мы в отчаянии!!!» — обратилась Марина к президенту.

Только с помощью скандала Андрея госпитализировали в больницу № 20, где он лежит под капельницами.

«Его лечащий врач сообщил, что промедление еще на день-два… и гной пришлось бы откачивать зондом, но не факт, что получилось бы откачать», — процитировала женщина слова медика.

Ранее в Томской области пациентке одной из больниц предложили «сидячую госпитализацию», поскольку не хватает коек.

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