«Сидячую госпитализацию» предложили женщине из-за нехватки коек в сибирской больнице

Большой наплыв пациентов стал причиной «сидячей госпитализации» в медико-санитарной части (МСЧ) № 2 Томска.
«Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили сидячую госпитализацию!» — написал Алешковский.
В сети опубликовали видео из медсанчасти — койки с пациентами стоят в коридоре, несколько человек сидят. Женщина за кадром отметила, что осталась пара свободных стульев.
Стоит отметить, что ранее это видео из Томска приписывали одному из медучреждений Алтайского края. Региональному минздраву пришлось давать опровержение.
Как уточняет ТВ2 со ссылкой на городские власти, в выходные в МСЧ обращались до 95 человек — это и стало причиной скопления людей в коридорах.
Сейчас коечный фонд приемно-сортировочного отделения МСЧ, где определяют диагноз и проводят все диагностические исследования, расширен с 80 до 150 коек.
По данным на 2 ноября, в Томской области за сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период — 12 756. Выздоровевших — 8 394 пациента, умерших — 125.
Ранее altapress.ru hfccrfpfk, когда в Барнауле крупный магазин «Посуда Центр» начнут перестраивать под ковидный госпиталь, чтобы получить примерно 600 дополнительных коек.