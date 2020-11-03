Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября 0°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Сидячую госпитализацию» предложили женщине из-за нехватки коек в сибирской больнице

В Томской области пациентке одной из больниц предложили «сидячую госпитализацию», поскольку не хватает коек, рассказал в своем Twitter соучредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

Большой наплыв пациентов стал причиной «сидячей госпитализации» в медико-санитарной части (МСЧ) № 2 Томска.

«Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили сидячую госпитализацию!» — написал Алешковский.

В сети опубликовали видео из медсанчасти — койки с пациентами стоят в коридоре, несколько человек сидят. Женщина за кадром отметила, что осталась пара свободных стульев.

Стоит отметить, что ранее это видео из Томска приписывали одному из медучреждений Алтайского края. Региональному минздраву пришлось давать опровержение.


Как уточняет ТВ2 со ссылкой на городские власти, в выходные в МСЧ обращались до 95 человек — это и стало причиной скопления людей в коридорах.

Сейчас коечный фонд приемно-сортировочного отделения МСЧ, где определяют диагноз и проводят все диагностические исследования, расширен с 80 до 150 коек.

По данным на 2 ноября, в Томской области за сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период — 12 756. Выздоровевших — 8 394 пациента, умерших — 125.

Ранее altapress.ru hfccrfpfk, когда в Барнауле крупный магазин «Посуда Центр» начнут перестраивать под ковидный госпиталь, чтобы получить примерно 600 дополнительных коек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость