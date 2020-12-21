«Дед Мороз первым заявится к вам». Астрологический прогноз на 21−27 декабря

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря. Кому планировать поездку, кому — праздник, а кому — дела, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

Дед Мороз первым заявится к вам — поэтому мечтайте из-за всех сил и все сбудется! Эта неделя — хорошая возможность заработать денег или совершить покупку. Если вы планируете поездку, смело отправляйтесь в путешествие. Но будьте внимательны: вы можете стать жертвой мошенников или воров.

Телец

У Тельцов — аврал. На вас свалиться куча дел и обязанностей, все, что вы все время откладывали. Возьмите и решите все, тем более, что терпения у вас не занимать. Однако помните, что желание не брать заботы в 2021 год похвально, но все же может вымотать вас.

Близнецы

Близнецов будет тянуть всех поучать и критиковать без спроса. Но благими намерениями вымощена дорога в ад. Помните, что вы лишаете человека свободной воли. Прислушивайтесь к другим и будьте уверены, что извлечете из этого много полезного.

Рак

Интуиция у вас будет на высоте. Старайтесь это использовать — судьба вознаградит не только материально. Вы получите эмоциональное удовлетворение. Только не относитесь ко всему легкомысленно, особенно к рискованным и опасным делам. Если вас, впервые стоящего на сноуборде, тянет опробовать сложную трассу — лучше покатайтесь на ватрушке.

Надувные «ватрушки». vk.com/act54

Лев

Львам стоит обратить большое внимание на свою вторую половинку. Постарайтесь на этой неделе как можно больше общаться и узнавать мнение любимого человека по любому поводу. Возможно, у вас давно назревает конфликт, который вы не замечаете. Вы сможете его избежать, если расставите все точки над и.

Дева

Вам просто необходимо долечить все свои болячки. И ни в коем случае не переносите болезнь на ногах — не стоит переоценивать свое физическое состояние. Помните, что ресурсы организма не безграничны. Хотя бы в эту неделю постарайтесь хорошо и вовремя питаться, а также соблюдать режим дня.

Весы

Весам нужно оглядеться вокруг. Постарайтесь выйти из замкнутого круга ваших проблем и переключить свое внимание на внешний мир, который нуждается в вас и в вашей теплоте, доброте и любви. Постарайтесь на этой неделе побольше гулять и общаться и нет забудьте спланировать, где будете встречать новый год.

Скорпион

У Скорпионов наступает пора умиротворения. Стало меньше работы и раздражающих факторов? Вы это заслужили. Расслабьтесь, займитесь чем-то, что вы все время откладывали на потом. «Потом» наступило — пользуйтесь!

Украшения новогоднего стола. СС0.

Стрелец

Эта неделя поможет вам завершить оставшиеся задумки. Все дела, до которых не доходили руки, будут сделаны, стоит вам только о них вспомнить. Постарайтесь не перенапрягаться, ведь скоро праздники — вам еще пригодятся силы, чтобы смести все салаты со стола.

Козерог

Вот и наступил хороший момент для крупных покупок! Если вы решили что-то обновить — сейчас самое время. Это может быть, как старый телевизор или диван, так и квартира или автомобиль. Пользуйтесь моментом, однако следите, чтобы перемены не нарушили комфорт близких.

Водолей

У водолеев наступает неделя самокопания. Посмотрите, как много хороших поступков за последнее время вы совершили. Посмотрите, сколько интересного и важного нужно еще сделать. Вам стоит поговорить с тем, кто откровенно укажет вам на ваши слабые места. Удачный период для инвестиций. И не только в себя, но и в ценные бумаги, которые гарантируют вам безбедную старость.

Рыбы

Рыбы могут стать рассеянной рыбкой Дори. Заведите планер. А если все-таки что-то перепутаете, поймите, что это не смертельно. Чтобы восстановить своё состояние, побывайте в местах силы, в монастыре или на природе.

Хвойный лес зимой. CC0