Дед Мороз с антителами. Что и за сколько предлагают в Барнауле волшебники по вызову

С ресторанами для корпоратива разобрались. А как же дети? Если утренники нельзя, так, может, хоть вокруг домашней елочки удастся поводить хоровод? И рассказать стишок приглашенному на дом Дедушке Морозу… Корреспондент altapress.ru перевоплотилась в заботливую маму и выяснила, чем зимние волшебники будут развлекать детвору и не станет ли ковид одним из новогодних подарков.

Елка в четырех стенах

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам нового, «ковидного» времени запрещаются массовые мероприятия. В том числе с привлечением каких-либо организаций. Иными словами, классических утренников в садике или школе в уходящем 2020 году не предвидится.

Исключение лишь одно. По совместному решению родительского комитета и образовательной организации елку можно провести в классе или группе. Без родителей.

Если посмотреть на свое чадо во время пламенного зачитывания новогоднего стихотворения все-таки непреодолимо хочется, остается вариант вызвать главных праздничных персонажей на дом. А может, и не только их.

В основном аниматоров ищут на «Авито». Набираю в строке поиска «Дед Мороз на дом» и, как по волшебству, получаю миллион пестрящих новогодним настроением объявлений. Первый же номер — агентства — тезки одного из самых страшных киноперсонажей 90-х, в полосатой кофте и с больш-и-и-и-ми когтями. Контрастно.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

За гудками наконец последовал уверенный голос молодого мужчины. Мы обменялись именами. Я на всякий случай представилась Елизаветой. Вспомнила, что так поначалу меня хотели назвать родители. Вот вариант и пригодился.

— Я хотела бы узнать по поводу аниматора для ребенка, — быстро говорю, едва привыкая к роли.

— На какое число? — деловито интересуется собеседник.

Загадываю среднее. Не далеко до Нового года, но и не так близко к моменту, когда стоимость услуги взлетает, как праздничный фейерверк в небо.

— На 28 декабря. Хотелось бы устроить новогоднее представление. Что вы можете предложить?

Рождество и Новый год. СС0.

— Все зависит от того, сколько лет ребенку.

— Три года. Девочка, — произношу уже твердо.

— Она будет одна, правильно? — уточняет количество детей, а не присутствующих в квартире.

— Да.

Тут по-мужски включается инициатива, и незнакомец по ту сторону трубки вещает про увеселительную программу для моей малышки.

— В таком случае, думаю, прекрасно подойдет 15-минутное поздравление экспресс-формата. 30 минут для такого возраста — долго и тяжело для ребенка. Если бы он был постарше, не было бы никаких проблем для длинного представления.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

«Что же будут представлять?» — задумываюсь про себя. А мужчина продолжает:

— Заходят актеры. Сначала Снегурочка, затем Дед Мороз. С музыкальным оборудованием. Все это обыгрывается. После персонажи знакомятся с ребенком. Он может немного уйти в отказ, застесняться.

Но мы работаем не первый-второй год и знаем, как действовать в таких ситуациях. За 15 минут успеем провести одну-две игры. Поскольку ребенок маленький, стихотворение он вряд ли расскажет. Так что поводим хоровод. Наша задача — подарить новогоднее настроение.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Дед Мороз и компания

Но вдруг для настроения маловато будет одних Деда Мороза и его внученьки.

Спрашиваю: «А что насчет других персонажей?» Так моя история начинает медленно и аккуратно развиваться.

— Понимаете, дочь у меня очень любит «Холодное сердце». Можно еще позвать какого-нибудь Олафа или Эльзу? — повезло, что этих популярных мультгероев я знаю.

Однако собеседник решительно отрезал: «Для Нового года у нас только Дед Мороз и Снегурочка. Анимационных персонажей большой выбор, но все они для часовых программ».

Дед Мороз и Снегурочка. vk. comevent46578010.

Эх, не видать моей дочурке любимых мультяшек. Ну да ладно. Сколько же стоит 15-минутная новогодняя радость?

— 1800 рублей, — ответили мне.

Недешево, думаю. А если без Снегурки? Но не тут-то было.

— Даже если в поздравлении участвует только Дед Мороз, цена от этого никак не меняется.

А что же безопасность?

— Если заказчику нужно, чтобы артисты были в масках, они их наденут. Без проблем.

Новый год. СС0.

Спасибо и на этом. А если справка на ковид имеется, вообще не артисты, а мечта.

— Предоставление справок не считаем нужным. Если человек заказывает на дом аниматора, то берет всю ответственность на себя.

На том и попрощались.

Следующий номер, уже частника, принадлежал милой внимательной девушке.

А я на сей раз оказалась матерью четырехлетнего мальчика. Подумала, мало ли, может, для сынишки что-то интересное предложат вдобавок к «базовым» Дедуле и внучке. И предложили! Серебряное шоу. Нет, речь не о драгоценном металле, а всего лишь о килограммах бумаги, порезанной полосками.

Главный российский Дед Мороз. altapress.ru

Действо длится 15−20 минут и представляет собой шумно-веселое бросание бумаги и валяние в ней же. Шоу «в одиночку», без новогодних волшебников, стоит 3,5 тыс. рублей. Серебро с Дедом Морозом и Снегурочкой, по словам девушки, намного выгоднее — 4,5 тыс.

Поздравление длится полчаса. Из дополнительных героев имеются как раз все персонажи «Холодного сердца», которое так любит моя доченька, появившаяся звонком ранее.

Эх, позвонила бы я сначала сюда, осчастливила бы ребенка! А тут пришлось сказать: «"Холодное сердце» — это же для д-е-е-е-вочек". А больше никого не оказалось.

Зато у этих актеров нашлись, как утверждала девушка на другом конце провода, сделанные тесты, согласно которым «у них все хорошо». И справки могут предоставить.

Я очень рада за аниматоров, а вот за своих пожилых родителей, которые будут наблюдать за представлением для внука, все же боюсь. И потому спрашиваю:

— А дистанционный формат поздравления возможен?

Рождество и Новый год. СС0.

Собеседница замялась, явно от удивления, но быстро нашла ответ:

— Это, конечно, будет немного не то взаимодействие, вы должны понимать… И у нас не было такого опыта. Но можем попробовать!

— Спасибо! — поощряю смелость.

— Когда вы примете решение?

— Не знаю, честно говоря. Мы еще выбираем.

— Когда вам перезвонить, чтобы рассказать, что придумали для дистанционного формата?

— Звоните в любое время.

Девушка позвонила следующим вечером и предложила два варианта. Один статичный, где Мороз и Снегурка запишут поздравление на видео и его в любой момент можно будет показать ребенку. Стоит 2,5 тыс. рублей. Но если каждый год крутить, получается экономично.

Бенгальские огни. Новый год. СС0

Другой вариант динамичнее, по Skype. И вот для него уже придумали целую легенду. Новогодние герои поздравляют малыша прямо из Лапландии. А приехать не могут из-за снегопада. Сугробы так высоки, что никакие олени, даже сказочные, не справляются. Красивая легенда. За нее просят уже 3,5 тыс.

— Я подумаю, — отвечаю холодно. Хотя на самом деле впечатлена креативом. И придумали быстро.

Как заказчик велит

Следующий собеседник был бодр и весел, чем прямо вселял дух праздника в мою запыхавшуюся от дел душу. Ведь организовать праздник для семилетнего племянника — та еще задачка! Какие Дед Мороз со Снегурочкой?!

Этого современной ребятне уже может быть мало. Им криошоу подавай. Именно такой вариант развлечения после привычных хороводов и церемонии вручения подарка предложил мне мужчина.

— А это безопасно? Боюсь, ребенок испугается, — уточняю. Племянник-то у меня один.

Новый год. Игрушка.

Весельчак тут же уловил тревожные ноты в моем голосе и принялся успокаивать.

— Смотрите, у Диденко было 40 килограммов льда и целый бассейн воды. А у нас всего 300 граммов льда и всего чайник воды. Пар только по полу пойдет. А если не хотите пар — ничего, сделаем представление без пара.

Хочу шоу или не хочу — не знаю. А вот безопасность точно нужна.

— Сами понимаете, какое сейчас время. Какие у вас меры безопасности?

— Вы журналист? — обстановка резко потребовала раскрутить историю сильнее.

— Нет. Но спасибо за предположение. Понимаете, мы будем всей семьей встречать Новый год. Родители у нас пожилые. А у папы астма.

— А-а-а, — чуть виновато протянул собеседник. — Ну-у-у, как скажете, так и будет. Хотите маски — будут маски. Настоящие, медицинские. Еще мы измеряем температуру с утра, перед началом заказов.

Если кто-то плохо себя чувствует, его заменяет другой актер (кстати, можно выбрать понравившихся). И всех членов семьи, в которую едем, просим измерить температуру.

Выслушав, я в очередной раз говорю: «Спасибо. Будем думать».

Дед Мороз и Снегурочка. dedmoroz-barnaul.ru

Снова гудки. А надежда найти Дедулю с антителами тает с каждым звуком. И все-таки по ту сторону вдруг слышится: «Алло?» Трубку берет молодая, но, судя по интонации, уже знающая в новогодних представлениях толк девушка.

— Сколько лет ребенку?

— Девочка семи лет.

— Какое число интересует?

— 28-е. Но можно передвинуть, если мест нет.

— Хорошо, на этот день как раз еще есть место.

— Замечательно. Но прежде меня интересует, какой будет программа. Дело в том, что раньше мы Деда Мороза никогда не приглашали.

«Бедное дитя. За семь лет жизни в гости ни разу не приходил добрый волшебник. Что ж за родители такие!» — смеюсь про себя.

Новый год. открытые источники ( CC0)

— Программа есть 15-минутная — просто поздравление — и 30-минутная — полноценная сказка.

— А сколько стоит?

— А по времени сориентируйте… А, нет, 28-го числа у нас пока одна цена в любое время. 15 минут — 2 тыс. рублей. 30 минут — 3 тыс.

— А после Нового года? Скажем, первого числа.

— После Нового года не работаем. Дед Мороз уезжает.

В Лапландию, наверное. Что ж, жаль. Не успеет еще подработать. Как сказали другие собеседники, после новогодней ночи цена поднимается вдвое.

— А что насчет мер безопасности? — спрашиваю. И в ход снова идет рассказ про папу-астматика. — Чужих людей в дом пускать, сами понимаете…

— У Деда Мороза 100% антитела. Я буду сдавать в ближайшее время. Скорее всего, у меня тоже. Плюс весь реквизит дезинфицируем. Дед Мороз и так всегда в варежках.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

— Так вы Снегурочка? — уточняю, едва сдерживая восторг.

— Да, я Снегурочка.

Не каждому так везет: найти Деда Мороза с антителами и поговорить с настоящей Снегурочкой в один день!

— А дистанционные поздравления делаете?

— Да, конечно. 1,5 тыс. рублей.

А что в садиках?

Ну, раз уже есть такие стопроцентно безопасные Дедушки и внучки, почему бы не осчастливить ими целую детсадовскую группу? И я резко меняю роль с мамочки на воспитательницу и теперь заказываю новогоднее представление для 15 озорных пятилеток.

Звонить решила на этот раз только в агентства. Мероприятие все-таки масштабное. К слову, многих существующих в интернете компаний уже давно нет в реальности.

Об этом говорит недоступный номер телефона или вовсе тот, кому этот номер перешел. Из шести живущих агентств два отказали сразу. И даже испугались: «Сейчас нельзя».

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

А те, что соглашались, перед обстоятельной беседой обо всех деталях праздника уточняли: «А вам точно можно?»

— Можно-можно, — говорила я уже уверенно. — Как же детей без самого волшебного праздника оставлять?

Спорить не стали.

Программы для группы, разумеется, дольше и дороже. От 45 минут до часа. И от 3 до 7 тыс. рублей. Набор услуг тот же — сказка или развлекательное шоу, где дети могут «побеситься» на славу.

Дополнительные персонажи, чтоб разбавить привычный дуэт Деда Мороза и Снегурочки, тоже есть.

Особой популярностью пользуется Зайчик. Еще есть миньоны, феи и другие герои, в которых лучше всех разбираются только дети. Взрослым же за каждого дополнительного персонажа придется доплатить около 1,5 тыс. рублей.