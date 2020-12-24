Дед Мороз с антителами. Что и за сколько предлагают в Барнауле волшебники по вызову

Елка в четырех стенах
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам нового, «ковидного» времени запрещаются массовые мероприятия. В том числе с привлечением каких-либо организаций. Иными словами, классических утренников в садике или школе в уходящем 2020 году не предвидится.
Исключение лишь одно. По совместному решению родительского комитета и образовательной организации елку можно провести в классе или группе. Без родителей.
Если посмотреть на свое чадо во время пламенного зачитывания новогоднего стихотворения все-таки непреодолимо хочется, остается вариант вызвать главных праздничных персонажей на дом. А может, и не только их.
В основном аниматоров ищут на «Авито». Набираю в строке поиска «Дед Мороз на дом» и, как по волшебству, получаю миллион пестрящих новогодним настроением объявлений. Первый же номер — агентства — тезки одного из самых страшных киноперсонажей 90-х, в полосатой кофте и с больш-и-и-и-ми когтями. Контрастно.
За гудками наконец последовал уверенный голос молодого мужчины. Мы обменялись именами. Я на всякий случай представилась Елизаветой. Вспомнила, что так поначалу меня хотели назвать родители. Вот вариант и пригодился.
— Я хотела бы узнать по поводу аниматора для ребенка, — быстро говорю, едва привыкая к роли.
— На какое число? — деловито интересуется собеседник.
Загадываю среднее. Не далеко до Нового года, но и не так близко к моменту, когда стоимость услуги взлетает, как праздничный фейерверк в небо.
— На 28 декабря. Хотелось бы устроить новогоднее представление. Что вы можете предложить?
— Все зависит от того, сколько лет ребенку.
— Три года. Девочка, — произношу уже твердо.
— Она будет одна, правильно? — уточняет количество детей, а не присутствующих в квартире.
— Да.
Тут по-мужски включается инициатива, и незнакомец по ту сторону трубки вещает про увеселительную программу для моей малышки.
— В таком случае, думаю, прекрасно подойдет 15-минутное поздравление экспресс-формата. 30 минут для такого возраста — долго и тяжело для ребенка. Если бы он был постарше, не было бы никаких проблем для длинного представления.
«Что же будут представлять?» — задумываюсь про себя. А мужчина продолжает:
— Заходят актеры. Сначала Снегурочка, затем Дед Мороз. С музыкальным оборудованием. Все это обыгрывается. После персонажи знакомятся с ребенком. Он может немного уйти в отказ, застесняться.
Но мы работаем не первый-второй год и знаем, как действовать в таких ситуациях. За 15 минут успеем провести одну-две игры. Поскольку ребенок маленький, стихотворение он вряд ли расскажет. Так что поводим хоровод. Наша задача — подарить новогоднее настроение.
Дед Мороз и компания
Но вдруг для настроения маловато будет одних Деда Мороза и его внученьки.
Спрашиваю: «А что насчет других персонажей?» Так моя история начинает медленно и аккуратно развиваться.
— Понимаете, дочь у меня очень любит «Холодное сердце». Можно еще позвать какого-нибудь Олафа или Эльзу? — повезло, что этих популярных мультгероев я знаю.
Однако собеседник решительно отрезал: «Для Нового года у нас только Дед Мороз и Снегурочка. Анимационных персонажей большой выбор, но все они для часовых программ».
Эх, не видать моей дочурке любимых мультяшек. Ну да ладно. Сколько же стоит 15-минутная новогодняя радость?
— 1800 рублей, — ответили мне.
Недешево, думаю. А если без Снегурки? Но не тут-то было.
— Даже если в поздравлении участвует только Дед Мороз, цена от этого никак не меняется.
А что же безопасность?
— Если заказчику нужно, чтобы артисты были в масках, они их наденут. Без проблем.
Спасибо и на этом. А если справка на ковид имеется, вообще не артисты, а мечта.
— Предоставление справок не считаем нужным. Если человек заказывает на дом аниматора, то берет всю ответственность на себя.
На том и попрощались.
Следующий номер, уже частника, принадлежал милой внимательной девушке.
А я на сей раз оказалась матерью четырехлетнего мальчика. Подумала, мало ли, может, для сынишки что-то интересное предложат вдобавок к «базовым» Дедуле и внучке. И предложили! Серебряное шоу. Нет, речь не о драгоценном металле, а всего лишь о килограммах бумаги, порезанной полосками.
Действо длится 15−20 минут и представляет собой шумно-веселое бросание бумаги и валяние в ней же. Шоу «в одиночку», без новогодних волшебников, стоит 3,5 тыс. рублей. Серебро с Дедом Морозом и Снегурочкой, по словам девушки, намного выгоднее — 4,5 тыс.
Поздравление длится полчаса. Из дополнительных героев имеются как раз все персонажи «Холодного сердца», которое так любит моя доченька, появившаяся звонком ранее.
Эх, позвонила бы я сначала сюда, осчастливила бы ребенка! А тут пришлось сказать: «"Холодное сердце» — это же для д-е-е-е-вочек". А больше никого не оказалось.
Зато у этих актеров нашлись, как утверждала девушка на другом конце провода, сделанные тесты, согласно которым «у них все хорошо». И справки могут предоставить.
Я очень рада за аниматоров, а вот за своих пожилых родителей, которые будут наблюдать за представлением для внука, все же боюсь. И потому спрашиваю:
— А дистанционный формат поздравления возможен?
Собеседница замялась, явно от удивления, но быстро нашла ответ:
— Это, конечно, будет немного не то взаимодействие, вы должны понимать… И у нас не было такого опыта. Но можем попробовать!
— Спасибо! — поощряю смелость.
— Когда вы примете решение?
— Не знаю, честно говоря. Мы еще выбираем.
— Когда вам перезвонить, чтобы рассказать, что придумали для дистанционного формата?
— Звоните в любое время.
Девушка позвонила следующим вечером и предложила два варианта. Один статичный, где Мороз и Снегурка запишут поздравление на видео и его в любой момент можно будет показать ребенку. Стоит 2,5 тыс. рублей. Но если каждый год крутить, получается экономично.
Другой вариант динамичнее, по Skype. И вот для него уже придумали целую легенду. Новогодние герои поздравляют малыша прямо из Лапландии. А приехать не могут из-за снегопада. Сугробы так высоки, что никакие олени, даже сказочные, не справляются. Красивая легенда. За нее просят уже 3,5 тыс.
— Я подумаю, — отвечаю холодно. Хотя на самом деле впечатлена креативом. И придумали быстро.
Как заказчик велит
Следующий собеседник был бодр и весел, чем прямо вселял дух праздника в мою запыхавшуюся от дел душу. Ведь организовать праздник для семилетнего племянника — та еще задачка! Какие Дед Мороз со Снегурочкой?!
Этого современной ребятне уже может быть мало. Им криошоу подавай. Именно такой вариант развлечения после привычных хороводов и церемонии вручения подарка предложил мне мужчина.
— А это безопасно? Боюсь, ребенок испугается, — уточняю. Племянник-то у меня один.
Весельчак тут же уловил тревожные ноты в моем голосе и принялся успокаивать.
— Смотрите, у Диденко было 40 килограммов льда и целый бассейн воды. А у нас всего 300 граммов льда и всего чайник воды. Пар только по полу пойдет. А если не хотите пар — ничего, сделаем представление без пара.
Хочу шоу или не хочу — не знаю. А вот безопасность точно нужна.
— Сами понимаете, какое сейчас время. Какие у вас меры безопасности?
— Вы журналист? — обстановка резко потребовала раскрутить историю сильнее.
— Нет. Но спасибо за предположение. Понимаете, мы будем всей семьей встречать Новый год. Родители у нас пожилые. А у папы астма.
— А-а-а, — чуть виновато протянул собеседник. — Ну-у-у, как скажете, так и будет. Хотите маски — будут маски. Настоящие, медицинские. Еще мы измеряем температуру с утра, перед началом заказов.
Если кто-то плохо себя чувствует, его заменяет другой актер (кстати, можно выбрать понравившихся). И всех членов семьи, в которую едем, просим измерить температуру.
Выслушав, я в очередной раз говорю: «Спасибо. Будем думать».
Снова гудки. А надежда найти Дедулю с антителами тает с каждым звуком. И все-таки по ту сторону вдруг слышится: «Алло?» Трубку берет молодая, но, судя по интонации, уже знающая в новогодних представлениях толк девушка.
— Сколько лет ребенку?
— Девочка семи лет.
— Какое число интересует?
— 28-е. Но можно передвинуть, если мест нет.
— Хорошо, на этот день как раз еще есть место.
— Замечательно. Но прежде меня интересует, какой будет программа. Дело в том, что раньше мы Деда Мороза никогда не приглашали.
«Бедное дитя. За семь лет жизни в гости ни разу не приходил добрый волшебник. Что ж за родители такие!» — смеюсь про себя.
— Программа есть 15-минутная — просто поздравление — и 30-минутная — полноценная сказка.
— А сколько стоит?
— А по времени сориентируйте… А, нет, 28-го числа у нас пока одна цена в любое время. 15 минут — 2 тыс. рублей. 30 минут — 3 тыс.
— А после Нового года? Скажем, первого числа.
— После Нового года не работаем. Дед Мороз уезжает.
В Лапландию, наверное. Что ж, жаль. Не успеет еще подработать. Как сказали другие собеседники, после новогодней ночи цена поднимается вдвое.
— А что насчет мер безопасности? — спрашиваю. И в ход снова идет рассказ про папу-астматика. — Чужих людей в дом пускать, сами понимаете…
— У Деда Мороза 100% антитела. Я буду сдавать в ближайшее время. Скорее всего, у меня тоже. Плюс весь реквизит дезинфицируем. Дед Мороз и так всегда в варежках.
— Так вы Снегурочка? — уточняю, едва сдерживая восторг.
— Да, я Снегурочка.
Не каждому так везет: найти Деда Мороза с антителами и поговорить с настоящей Снегурочкой в один день!
— А дистанционные поздравления делаете?
— Да, конечно. 1,5 тыс. рублей.
А что в садиках?
Ну, раз уже есть такие стопроцентно безопасные Дедушки и внучки, почему бы не осчастливить ими целую детсадовскую группу? И я резко меняю роль с мамочки на воспитательницу и теперь заказываю новогоднее представление для 15 озорных пятилеток.
Звонить решила на этот раз только в агентства. Мероприятие все-таки масштабное. К слову, многих существующих в интернете компаний уже давно нет в реальности.
Об этом говорит недоступный номер телефона или вовсе тот, кому этот номер перешел. Из шести живущих агентств два отказали сразу. И даже испугались: «Сейчас нельзя».
А те, что соглашались, перед обстоятельной беседой обо всех деталях праздника уточняли: «А вам точно можно?»
— Можно-можно, — говорила я уже уверенно. — Как же детей без самого волшебного праздника оставлять?
Спорить не стали.
Программы для группы, разумеется, дольше и дороже. От 45 минут до часа. И от 3 до 7 тыс. рублей. Набор услуг тот же — сказка или развлекательное шоу, где дети могут «побеситься» на славу.
Дополнительные персонажи, чтоб разбавить привычный дуэт Деда Мороза и Снегурочки, тоже есть.
Особой популярностью пользуется Зайчик. Еще есть миньоны, феи и другие герои, в которых лучше всех разбираются только дети. Взрослым же за каждого дополнительного персонажа придется доплатить около 1,5 тыс. рублей.