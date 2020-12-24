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Жизнь

Дед Мороз с антителами. Что и за сколько предлагают в Барнауле волшебники по вызову

С ресторанами для корпоратива разобрались. А как же дети? Если утренники нельзя, так, может, хоть вокруг домашней елочки удастся поводить хоровод? И рассказать стишок приглашенному на дом Дедушке Морозу… Корреспондент altapress.ru перевоплотилась в заботливую маму и выяснила, чем зимние волшебники будут развлекать детвору и не станет ли ковид одним из новогодних подарков.

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru

Елка в четырех стенах

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам нового, «ковидного» времени запрещаются массовые мероприятия. В том числе с привлечением каких-либо организаций. Иными словами, классических утренников в садике или школе в уходящем 2020 году не предвидится.

Исключение лишь одно. По совместному решению родительского комитета и образовательной организации елку можно провести в классе или группе. Без родителей.

Если посмотреть на свое чадо во время пламенного зачитывания новогоднего стихотворения все-таки непреодолимо хочется, остается вариант вызвать главных праздничных персонажей на дом. А может, и не только их.

В основном аниматоров ищут на «Авито». Набираю в строке поиска «Дед Мороз на дом» и, как по волшебству, получаю миллион пестрящих новогодним настроением объявлений. Первый же номер — агентства — тезки одного из самых страшных киноперсонажей 90-х, в полосатой кофте и с больш-и-и-и-ми когтями. Контрастно.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Дмитрий Лямзин.

За гудками наконец последовал уверенный голос молодого мужчины. Мы обменялись именами. Я на всякий случай представилась Елизаветой. Вспомнила, что так поначалу меня хотели назвать родители. Вот вариант и пригодился.

— Я хотела бы узнать по поводу аниматора для ребенка, — быстро говорю, едва привыкая к роли.

— На какое число? — деловито интересуется собеседник.

Загадываю среднее. Не далеко до Нового года, но и не так близко к моменту, когда стоимость услуги взлетает, как праздничный фейерверк в небо.

— На 28 декабря. Хотелось бы устроить новогоднее представление. Что вы можете предложить?

Рождество и Новый год.
Рождество и Новый год.
СС0.

— Все зависит от того, сколько лет ребенку.

— Три года. Девочка, — произношу уже твердо.

— Она будет одна, правильно? — уточняет количество детей, а не присутствующих в квартире.

— Да.

Тут по-мужски включается инициатива, и незнакомец по ту сторону трубки вещает про увеселительную программу для моей малышки.

— В таком случае, думаю, прекрасно подойдет 15-минутное поздравление экспресс-формата. 30 минут для такого возраста — долго и тяжело для ребенка. Если бы он был постарше, не было бы никаких проблем для длинного представления.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Дмитрий Лямзин.

«Что же будут представлять?» — задумываюсь про себя. А мужчина продолжает:

— Заходят актеры. Сначала Снегурочка, затем Дед Мороз. С музыкальным оборудованием. Все это обыгрывается. После персонажи знакомятся с ребенком. Он может немного уйти в отказ, застесняться.

Но мы работаем не первый-второй год и знаем, как действовать в таких ситуациях. За 15 минут успеем провести одну-две игры. Поскольку ребенок маленький, стихотворение он вряд ли расскажет. Так что поводим хоровод. Наша задача — подарить новогоднее настроение.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Дмитрий Лямзин.

Дед Мороз и компания

Но вдруг для настроения маловато будет одних Деда Мороза и его внученьки.

Спрашиваю: «А что насчет других персонажей?» Так моя история начинает медленно и аккуратно развиваться.

— Понимаете, дочь у меня очень любит «Холодное сердце». Можно еще позвать какого-нибудь Олафа или Эльзу? — повезло, что этих популярных мультгероев я знаю.

Однако собеседник решительно отрезал: «Для Нового года у нас только Дед Мороз и Снегурочка. Анимационных персонажей большой выбор, но все они для часовых программ».

Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз и Снегурочка.
vk. comevent46578010.

Эх, не видать моей дочурке любимых мультяшек. Ну да ладно. Сколько же стоит 15-минутная новогодняя радость?

— 1800 рублей, — ответили мне.

Недешево, думаю. А если без Снегурки? Но не тут-то было.

— Даже если в поздравлении участвует только Дед Мороз, цена от этого никак не меняется.

А что же безопасность?

— Если заказчику нужно, чтобы артисты были в масках, они их наденут. Без проблем.

Новый год.
Новый год.
СС0.

Спасибо и на этом. А если справка на ковид имеется, вообще не артисты, а мечта.

— Предоставление справок не считаем нужным. Если человек заказывает на дом аниматора, то берет всю ответственность на себя.

На том и попрощались.

Следующий номер, уже частника, принадлежал милой внимательной девушке.

А я на сей раз оказалась матерью четырехлетнего мальчика. Подумала, мало ли, может, для сынишки что-то интересное предложат вдобавок к «базовым» Дедуле и внучке. И предложили! Серебряное шоу. Нет, речь не о драгоценном металле, а всего лишь о килограммах бумаги, порезанной полосками.

Главный российский Дед Мороз.
Главный российский Дед Мороз.
altapress.ru

Действо длится 15−20 минут и представляет собой шумно-веселое бросание бумаги и валяние в ней же. Шоу «в одиночку», без новогодних волшебников, стоит 3,5 тыс. рублей. Серебро с Дедом Морозом и Снегурочкой, по словам девушки, намного выгоднее — 4,5 тыс.

Поздравление длится полчаса. Из дополнительных героев имеются как раз все персонажи «Холодного сердца», которое так любит моя доченька, появившаяся звонком ранее.

Эх, позвонила бы я сначала сюда, осчастливила бы ребенка! А тут пришлось сказать: «"Холодное сердце» — это же для д-е-е-е-вочек". А больше никого не оказалось.

Зато у этих актеров нашлись, как утверждала девушка на другом конце провода, сделанные тесты, согласно которым «у них все хорошо». И справки могут предоставить.

Я очень рада за аниматоров, а вот за своих пожилых родителей, которые будут наблюдать за представлением для внука, все же боюсь. И потому спрашиваю:

— А дистанционный формат поздравления возможен?

Рождество и Новый год.
Рождество и Новый год.
СС0.

Собеседница замялась, явно от удивления, но быстро нашла ответ:

— Это, конечно, будет немного не то взаимодействие, вы должны понимать… И у нас не было такого опыта. Но можем попробовать!

— Спасибо! — поощряю смелость.

— Когда вы примете решение?

— Не знаю, честно говоря. Мы еще выбираем.

— Когда вам перезвонить, чтобы рассказать, что придумали для дистанционного формата?

— Звоните в любое время.

Девушка позвонила следующим вечером и предложила два варианта. Один статичный, где Мороз и Снегурка запишут поздравление на видео и его в любой момент можно будет показать ребенку. Стоит 2,5 тыс. рублей. Но если каждый год крутить, получается экономично.

Бенгальские огни. Новый год.
Бенгальские огни. Новый год.
СС0

Другой вариант динамичнее, по Skype. И вот для него уже придумали целую легенду. Новогодние герои поздравляют малыша прямо из Лапландии. А приехать не могут из-за снегопада. Сугробы так высоки, что никакие олени, даже сказочные, не справляются. Красивая легенда. За нее просят уже 3,5 тыс.

— Я подумаю, — отвечаю холодно. Хотя на самом деле впечатлена креативом. И придумали быстро.

Как заказчик велит

Следующий собеседник был бодр и весел, чем прямо вселял дух праздника в мою запыхавшуюся от дел душу. Ведь организовать праздник для семилетнего племянника — та еще задачка! Какие Дед Мороз со Снегурочкой?!

Этого современной ребятне уже может быть мало. Им криошоу подавай. Именно такой вариант развлечения после привычных хороводов и церемонии вручения подарка предложил мне мужчина.

— А это безопасно? Боюсь, ребенок испугается, — уточняю. Племянник-то у меня один.

Новый год . Игрушка.
Новый год. Игрушка.

Весельчак тут же уловил тревожные ноты в моем голосе и принялся успокаивать.

— Смотрите, у Диденко было 40 килограммов льда и целый бассейн воды. А у нас всего 300 граммов льда и всего чайник воды. Пар только по полу пойдет. А если не хотите пар — ничего, сделаем представление без пара.

Хочу шоу или не хочу — не знаю. А вот безопасность точно нужна.

— Сами понимаете, какое сейчас время. Какие у вас меры безопасности?

— Вы журналист? — обстановка резко потребовала раскрутить историю сильнее.

— Нет. Но спасибо за предположение. Понимаете, мы будем всей семьей встречать Новый год. Родители у нас пожилые. А у папы астма.

— А-а-а, — чуть виновато протянул собеседник. — Ну-у-у, как скажете, так и будет. Хотите маски — будут маски. Настоящие, медицинские. Еще мы измеряем температуру с утра, перед началом заказов.

Если кто-то плохо себя чувствует, его заменяет другой актер (кстати, можно выбрать понравившихся). И всех членов семьи, в которую едем, просим измерить температуру.

Выслушав, я в очередной раз говорю: «Спасибо. Будем думать».

Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз и Снегурочка.
dedmoroz-barnaul.ru

Снова гудки. А надежда найти Дедулю с антителами тает с каждым звуком. И все-таки по ту сторону вдруг слышится: «Алло?» Трубку берет молодая, но, судя по интонации, уже знающая в новогодних представлениях толк девушка.

— Сколько лет ребенку?

— Девочка семи лет.

— Какое число интересует?

— 28-е. Но можно передвинуть, если мест нет.

— Хорошо, на этот день как раз еще есть место.

— Замечательно. Но прежде меня интересует, какой будет программа. Дело в том, что раньше мы Деда Мороза никогда не приглашали.

«Бедное дитя. За семь лет жизни в гости ни разу не приходил добрый волшебник. Что ж за родители такие!» — смеюсь про себя.

Новый год.
Новый год.
открытые источники (CC0)

— Программа есть 15-минутная — просто поздравление — и 30-минутная — полноценная сказка.

— А сколько стоит?

— А по времени сориентируйте… А, нет, 28-го числа у нас пока одна цена в любое время. 15 минут — 2 тыс. рублей. 30 минут — 3 тыс.

— А после Нового года? Скажем, первого числа.

— После Нового года не работаем. Дед Мороз уезжает.

В Лапландию, наверное. Что ж, жаль. Не успеет еще подработать. Как сказали другие собеседники, после новогодней ночи цена поднимается вдвое.

— А что насчет мер безопасности? — спрашиваю. И в ход снова идет рассказ про папу-астматика. — Чужих людей в дом пускать, сами понимаете…

— У Деда Мороза 100% антитела. Я буду сдавать в ближайшее время. Скорее всего, у меня тоже. Плюс весь реквизит дезинфицируем. Дед Мороз и так всегда в варежках.

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru

— Так вы Снегурочка? — уточняю, едва сдерживая восторг.

— Да, я Снегурочка.

Не каждому так везет: найти Деда Мороза с антителами и поговорить с настоящей Снегурочкой в один день!

— А дистанционные поздравления делаете?

— Да, конечно. 1,5 тыс. рублей.

А что в садиках?

Ну, раз уже есть такие стопроцентно безопасные Дедушки и внучки, почему бы не осчастливить ими целую детсадовскую группу? И я резко меняю роль с мамочки на воспитательницу и теперь заказываю новогоднее представление для 15 озорных пятилеток.

Звонить решила на этот раз только в агентства. Мероприятие все-таки масштабное. К слову, многих существующих в интернете компаний уже давно нет в реальности.

Об этом говорит недоступный номер телефона или вовсе тот, кому этот номер перешел. Из шести живущих агентств два отказали сразу. И даже испугались: «Сейчас нельзя».

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru

А те, что соглашались, перед обстоятельной беседой обо всех деталях праздника уточняли: «А вам точно можно?»

— Можно-можно, — говорила я уже уверенно. — Как же детей без самого волшебного праздника оставлять?

Спорить не стали.

Программы для группы, разумеется, дольше и дороже. От 45 минут до часа. И от 3 до 7 тыс. рублей. Набор услуг тот же — сказка или развлекательное шоу, где дети могут «побеситься» на славу.

Дополнительные персонажи, чтоб разбавить привычный дуэт Деда Мороза и Снегурочки, тоже есть.

Особой популярностью пользуется Зайчик. Еще есть миньоны, феи и другие герои, в которых лучше всех разбираются только дети. Взрослым же за каждого дополнительного персонажа придется доплатить около 1,5 тыс. рублей.

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