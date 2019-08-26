Дефицитные мужчины: исследователи рассказали о половом дисбалансе в России

Росстат составил прогноз соотношения между мужчинами и женщинами в России до 2036 года. В указанный период сохранится половой дисбаланс с численным перевесом в пользу женщин — во всех регионах, кроме Чукотки, сообщает РИА Новости .

В 2019 году на 1000 мужчин в России приходится 1154 женщины. К 2036 году, по оценке специалистов Росстата, соотношение достигнет 1000/1128.

Единственным регионом страны, где за мужчинами сохраняется численный перевес, остается Чукотка — сейчас на 1 тыс. мужчин там приходится 956 женщин, а через 17 лет будет 813 женщин.

Вторым регионом, где, по прогнозу Росстата, к 2036 году мужчины по численности незначительно превысят женщин, окажется Камчатка.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте до четырех лет на 1 тыс. мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20−25 годам, когда на 1 тыс. мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — прокомментировал прогноз Росстата доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Сложившуюся ситуацию эксперт назвал «вынужденной демографической деформацией общества», при которой к 60-летнему возрасту на одного мужчину «претендуют» две женщины, пишет polit.ru.

Ранее в Минздраве назвали главную причину смертности мужчин в России. Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тыс. населения, а выйти мы должны на 530. Показатель в Евросоюзе — 200−230 (человек).

Главной причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста глава Минздрава Вероника Скворцова назвала последствия употребления алкоголя. Для снижения этого показателя, по словам Скворцовой, нужно менять образ жизни, особенно среди мужского населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Самой уязвимой категорией в России стали люди в возрасте 50 — 60 лет.