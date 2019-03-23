В Минздраве назвали главную причину смертности мужчин в России

Через 5 лет смертность мужчин в России должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она также сообщила, как можно достигнуть этого результата — изменить отношение молодых мужчин к алкоголю, пишут «Известия».

Во время совещания по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» глава Минздрава отметила, что России есть к чему стремиться, потому что даже при достижении указанного уровня смертности он будет выше, чем в ЕС.

«Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тыс. населения, а выйти мы должны на 530. Показатель в Евросоюзе — 200−230 (человек)», — цитируют Скворцову «РИА Новости».

Главной причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста Вероника Скворцова назвала последствия употребления алкоголя. Для снижения этого показателя, по словам главы Минздрава, нужно менять образ жизни, особенно среди мужского населения в возрасте от 14 до 35 лет.

Самой уязвимой категорией в России стали люди в возрасте 50 — 60 лет.

Напомним, ранее стало известно, что средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет.