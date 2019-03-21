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Жизнь

Продолжительность жизни в России возросла до 73 лет

Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, пишет РИА Новости.

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В прошлогоднем майском указе президент России Владимир Путин поручил увеличить продолжительность жизни россиян к 2024 году до 78 лет, к 2030 — до 80 лет.

Это очень серьезная задача, сказала эксперт, решать ее надо во всех возрастных группах — «снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте».

По словам Ткачевой, профилактическая работа должна проводиться «на всех фронтах».

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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