Продолжительность жизни в России возросла до 73 лет

В прошлогоднем майском указе президент России Владимир Путин поручил увеличить продолжительность жизни россиян к 2024 году до 78 лет, к 2030 — до 80 лет.
Это очень серьезная задача, сказала эксперт, решать ее надо во всех возрастных группах — «снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте».
По словам Ткачевой, профилактическая работа должна проводиться «на всех фронтах».
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.