Дело о миллионных взятках экс-директора завода «Модест» могут возобновить

Как сообщила altapress.ru Мария Антошкина, помощник прокурора Алтайского края, жалоба подана из-за мягкости вынесенного приговора.
Напомним, экс-директора завода детского питания «Модест» приговорили к условному сроку на 7,5 лет и штрафу в размере 2 млн рублей.
Прокуратура в свою очередь требовала для Устиновой более сурового наказания — 8 лет отбывания в колонии общего режима и 14 млн рублей штрафа. Это в два раза больше, чем обвиняемая получила от контрагента в виде взяток.
Апелляционное представление судом пока не рассмотрено.