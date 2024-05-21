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Жизнь

Дело «политеховского маньяка», которого обвиняют в убийстве 11 женщин, отправили в суд

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела об убийствах 11 девушек, включая абитуриенток политехнического университета. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры и следственного управления Следственного комитета России по краю.

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабную работу, чтобы доказать причастность Манишина к каждому из эпизодов преступлений. Материалы уголовного дела занимают 69 томов.

Следствие собрало достаточно доказательств, указывающих на то, что 53-летний житель села Шадрино Калманского района Виталий Манишин причастен к этим убийствам, большинство из которых сопровождалось изнасилованием.

В связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – рассказали в СКР.

Ранее стало известно, останется ли под арестом возможный политеховский маньяк Манишин.

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