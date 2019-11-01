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Жизнь

«Дело щепетильное»: в Алтайском крае пытаются перенести кладбище

Кладбище в Рубцовском районе, которое размывает река Алей, пытаются перенести, сообщает ГТРК «Алтай». Местный сельсовет ищет родственников похороненных людей, но пока безуспешно.

Лопата.
Лопата.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Изначально кладбище села Катково было далеко от берега, но из-за смены русла Алея оказалось в оползневой зоне. Чтобы перенести захоронения, нужно получить разрешение от родственников.

Как рассказал глава Бобковского сельсовета Сергей Прилепин, речь идет о 15 могилах. Родных пока не отыскали.

«Когда-то были посёлки, сёла, потом все попереехали, разъехались, а могилки эти остались. Много лет уже река движется, не стоит на месте. Ну и дошло дело до того, что начало смывать. Дело, так сказать, щепетильное и тонкое. Сейчас вот мы сделаем какое-то перезахоронение, а потом найдутся родственники, могут возникнуть у нас проблемы», — переживает Прилепин.

Он подчеркнул, если не перенести могилы сейчас или, в крайнем случае, весной, то от захоронений ничего не останется. Экстренно перенести их без разрешения родственников можно будет в том случае, если анализ покажет, что есть опасность загрязнения реки.

Как ранее писал altapress.ru, на проблему обратили внимание, когда из-под земли показались человеческие кости.

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