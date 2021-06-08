Дело ушло в суд. Стала известна сумма взятки депутата АКЗС Всеволода Кондратьева

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что в октябре 2015 года в Новосибирске Кондратьев передал через посредника должностному лицу правоохранительного органа взятку в сумме 2,5 млн рублей.

Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении контроля за исполнением условий госконтракта и производством строительства многоквартирного дома в Барнауле.

Ранее сообщалось, что уголовное дело депутата составляет 48 томов.

Кондратьев трижды избирался депутатом АКЗС от «Единой России». С 2009 по 2011 год руководил «СтройГАЗом», потом алтайский арбитраж признал его банкротом.

Всеволод Кондратьев до сих пор является депутатом краевого парламента. Полномочия с него снимут только тогда, когда в силу вступит приговор суда, связанный с лишением свободы.