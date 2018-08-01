Известный депутат АКЗС оспаривает выводы о преднамеренности своего банкротства

Признанный банкротом депутат АКЗС и экс-руководитель «СтройГАЗа» Всеволод Кондратьев требует в суде признать необоснованными и незаконными выводы финансового управляющего, усмотревшего в его деятельности признаки преднамеренного банкротства. Усилия Кондратьева вполне понятны: если его привлекут за это к ответственности, долги по итогам банкротства могут не списать.

Опровергает выводы

Всеволод Кондратьев признан банкротом в июне 2018 года. История его долгов перед кредиторами по нынешним временам обычная: она был поручителем по кредитам компании «СтройГАЗ», и теперь его долг — более 150 млн рублей.

Как уже сообщал altapress.ru, суд ввел ему процедуру реализации имущества и назначил финуправляющим Вячеслава Кононова, который сейчас ведет банкротство и «СтройГАЗа».

Между тем, девятью месяцами раньше, еще в сентябре 2017 года, суд предписал провести реструктуризацию долгов Кондратьева, а его финуправляющим стал Александр Корабейник. Проверив деятельность должника за три года, Корабейник пришел к выводу о наличии у него признаков преднамеренного банкротства.

И вот сейчас депутат оспаривает эти выводы Корабейника, считая, что заключение об этом незаконное и необоснованное. Ближайшее заседание арбитражного суда состоится 6 августа.

Обязан обратиться

Финансовый управляющий обязан в процедуре банкротства как юрлица, так и физлица анализировать вопрос о наличии в действиях должника признаков фиктивного, преднамеренного банкротства, пояснила altapress.ru юрист юридической фирмы «Безруков и партнеры» Ксения Польских.

Если финансовый управляющий найдет эти признаки, то он обязан обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ксения Польских,

юрист юридической фирмы «Безруков и партнеры»:

В случае, если в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, устанавливается факт причинения крупного ущерба, оно направляется только в органы предварительного расследования.

Чем чревато преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство — это правонарушение. Если действия банкрота не содержат уголовно-наказуемого деяния, он может быть оштрафован по статье 14.12 КоАП на 1−3 тыс. рублей.

Если же ущерб кредиторам и уполномоченным органам признан крупным (более 2,25 млн рублей), предусмотрена уголовная ответственность по ст. 196 УК РФ, объяснила Ксении Польских. Соответственно, и наказание может быть более серьезным — от штрафа до принудительных работ и лишения свободы на срок до 6 лет (со штрафом).

Более того, согласно пункту 4 стать 213.28 закона «О банкротстве», если должника привлекут к уголовной или административной ответственности за преднамеренное банкротство, суд может не освободить его от долгов по итогам процедуры реализации имущества, продолжает Ксения Польских.