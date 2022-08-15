15 августа
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Жизнь

Демонтировали мост и залили лестницу. Как ведутся работы по восстановлению пруда в барнаульском парке

В Барнаул в парке «Изумрудный» активно ведутся работы по восстановлению легендарного пруда. Рабочие уже полностью демонтировали мост.

Работы в парке "Изумрудный"
Работы в парке "Изумрудный"
altapress.ru

Кроме того, убрали бетонные блоки, огораживающие пруд, в опалубки залита бетонная лестница.

В парк заведены груды песка и щебня, которые необходимы для работы.

Напомним, что работы в парке начались в начале августа. Реконструкцией пруда занимается компания «Рустрой».

Подрядчику предстоит восстановить пруд, проложить инженерные коммуникации, установить малые архитектурные формы. На водоеме построят два пирса и набережную со спуском. На островке в центре пруда поставят беседку для торжеств.

Также подрядчик создаст новую гидроизоляцию из долговечных материалов, которые увеличат срок эксплуатации восстановленного водоема.

Объект планируют сдать в этом году. Водоем в тестовом режиме хотят заполнить в октябре.

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