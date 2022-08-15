Демонтировали мост и залили лестницу. Как ведутся работы по восстановлению пруда в барнаульском парке

Кроме того, убрали бетонные блоки, огораживающие пруд, в опалубки залита бетонная лестница.
В парк заведены груды песка и щебня, которые необходимы для работы.
Напомним, что работы в парке начались в начале августа. Реконструкцией пруда занимается компания «Рустрой».
Подрядчику предстоит восстановить пруд, проложить инженерные коммуникации, установить малые архитектурные формы. На водоеме построят два пирса и набережную со спуском. На островке в центре пруда поставят беседку для торжеств.
Также подрядчик создаст новую гидроизоляцию из долговечных материалов, которые увеличат срок эксплуатации восстановленного водоема.
Объект планируют сдать в этом году. Водоем в тестовом режиме хотят заполнить в октябре.