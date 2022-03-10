День архивов-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Живет история в деталях,

На стеллажах она стоит,

Для всех потомков наших славных

Архив ее всегда хранит.



Вас с Днем архивов поздравляем,

Желаем мира и добра,

Храните важные моменты

И блики света и тепла.

Всех, кто работает в архиве,

Мы поздравляем в этот день,

Им ежедневно документы

Перебирать совсем не лень,

Желаем им в делах успехов,

Нескучной будет жизнь пускай,

Пусть им сопутствует удача,

А счастье льется через край!