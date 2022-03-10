День архивов-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем архивов-2022 в прозе
Поздравляю с Днем архивов. Желаю абсолютной целости и сохранности всей важной, исторически ценной и необходимой информации и в работе, и в жизни. Пусть архивы памяти хранят только добрые и светлые воспоминания, пусть с каждым днем твой архив пополняется папками счастья, успеха и радости.
Поздравляю с Днем архивов и хочу пожелать, чтобы вся необходимая и важная информация всегда хранилась надлежащим образом, чтобы ни время, ни погода, ни другие события не смогли воспрепятствовать сбору и накоплению всех значимых данных, чтоб работа архивов всегда играла важную роль и для общества, и для всей страны.
Поздравляю с Днем архивов и пожелать в этот день хочу, чтобы всякая важная информация хранилась верно и надежно, чтобы каждый архив помогал сохранить высокий статус страны, чтобы любое дело и любая история были сподвижниками становления толерантного и патриотичного общества!
Поздравления с Днем архивов-2022 в стихах
Живет история в деталях,
На стеллажах она стоит,
Для всех потомков наших славных
Архив ее всегда хранит.
Вас с Днем архивов поздравляем,
Желаем мира и добра,
Храните важные моменты
И блики света и тепла.
Всех, кто работает в архиве,
Мы поздравляем в этот день,
Им ежедневно документы
Перебирать совсем не лень,
Желаем им в делах успехов,
Нескучной будет жизнь пускай,
Пусть им сопутствует удача,
А счастье льется через край!
В архиве очень много дел,
Но все важны чрезмерно.
Желаем в День архивов всем
Успехов непременно.
Работа пусть идет легко
И спорится в руках,
Чтобы все было хорошо
И в жизни, и в делах.
Поздравления с Днем архивов-2022 в смс
День работников архивов,
Празднуем сегодня мы,
И желаем всем удачи,
Много счастья и любви.
В этот праздник мы подносим,
Милый сердцу поздравок,
Ведь важна ваша работа
Нам как воздуха глоток.
С Днем архивов
Поздравляем,
Жить без старости
Желаем.
Пусть вас хвалят,
Не ругают,
Больше денег
Начисляют!
Тех, кто трудится в архиве
Поздравляю в этот день.
Вы историю большую
Делаете нам ясней.
Вам желаю интересной
Только я работы.
Дарят радость вам пускай
Каждодневные заботы.