День Ашура 2018: какого числа, суть праздника, пост и традиции

В 2018 году мусульмане будут праздновать день Ашура 20 сентября. Это десятый день месяца мухаррам по мусульманскому календарю. Рассказываем про пост в день Ашура, о сути и традициях праздника.

День Ашура: суть праздника

Согласно мусульманской традиции, в день Ашура произошли много важных священных событий. Землю, море и небеса сотворили в день Ашура. Родился Адам. Пророк Нух (Ной) вышел из ковчега. Закончились страдания пророка Айкуба (Иова). Еще день Ашура — день спасения Мусы (Моисея), пишет РИА Новости.

Что нужно делать в день Ашура-2018?

В день Ашура нужно посещать больных, помогать страждущим, быть щедрым с людьми. Считается, что тот, кто совершит полное омовение в день Ашура, будет защищен от страданий и многих болезней, а кто проведет предшествующую ночь в поклонении и утром будет поститься, будет сохранен от ужаса предсмертной агонии.

Мечеть СС0

Пост в день Ашура: надо ли соблюдать?

На День Ашура принято соблюдать двух или трехдневный добровольный пост.

Согласно исламскому вероучению, пост установил Мухаммед после переезда из Мекки в Медину. Но потом в Рамадан установили обязательный пост, и тогда у мусульман-суннитов пост в день Ашура стал добровольным, пишет newsru.co.il. А вот у мусульман-шиитов он обязательный.

В день Ашура убили внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна. Он пал смертью борца за веру. С этого моменты для шиитов день Ашура стал трагической датой. Верующие строго постятся, оплакивают мученическую смерть Хусейна; в некоторых странах мусульмане-шииты проводят в день Ашура церемонии, сопровождающиеся самоистязанием.

Мусульмане-сунниты тоже чтят память имама Хусейна, но траур и пост в день Ашуры для них не являются обязательными, уточняет РИА Новости.