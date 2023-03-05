Единого Международного дня бабушек в мире пока нет. В России есть День пожилого человека, но не каждая бабушка — пожилая, и не каждая пожилая женщина — бабушка.

А французы решили в первое воскресенье марта чествовать именно этих ласковых и добрых дам. Altapress.ru уверен, что сказать приятные слова своей бабушке всегда уместно, поэтому подготовил милые поздравления в прозе, стихах и смс.