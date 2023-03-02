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Жизнь

Международный день спички — 2 марта. Восемь необычных фактов о виновнице торжества

Спички изобрели более двух веков назад, но и сейчас ими продолжают пользоваться. 2 марта, в их Международный день, altapress.ru рассказывает восемь фактов о спичках.

Спички, огонь.
Спички, огонь.
Открытые источники в Интернете (СС0)

1. Когда появились первые спички

Первые спички появились в 1805 году благодаря французскому химику Жану Шанселю. Зажигались они от контакта с серной кислотой и нередко взрывались прямо в руках.

В 1830 году применили белый фосфор. Спички с ним воспламенялись от соприкосновения с любой шероховатой поверхностью. Однако белый фосфор — сильнейший яд, и рабочие спичечных заводов нередко умирали от отравления.

Только в 1855 году шведский химик заменил белый фосфор красным. Безопасные спички стали называть шведскими.

2. Сколько стоили спички

Первые спички в Россию завезли в 1836 году. Стоили они недешево — 1 рубль серебром за 100 штук. Но когда через несколько лет в стране появились свои фабрики, то цена упала до 3−5 копеек за сотню.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

3. Зачем девушки облизывали спички

В конце XIX века начали производить спички с серой. Фабричные рабочие, обычно это были молодые девушки, облизывали кончик каждой спички, чтобы сделать его жестким после погружения в химический раствор — сульфид цинка, то есть в яд.

4. Пропаганда на коробках

В 1960-х годах Советский Союз был мировым лидером по производству и экспорту спичек. Спичечный коробок стал мощным средством пропаганды, а потом и рекламы. Лозунги перекочевали с плакатов на коробки, которые часто были «визитной карточкой» и даже справочником — там нередко печатали полезную информацию.

Реклама нижнего белья Blush Dessous Underwear на спичках.
Реклама нижнего белья Blush Dessous Underwear на спичках.
опубликовано на interestingintheworld.mirtesen.ru

5. Про коробок

Стандартный спичечный коробок при необходимости можно использовать в качестве линейки — он ровно 5 сантиметров в длину. А придумали его в 1889 году.

6. Страстные филуменисты

На деревянные спичечные коробки и жестяные коробки клеили этикетки. Так родилась целая ветвь коллекционирования — филумения, собирание спичечных этикеток. Страстными филуменистами были королева Вильгельмина Нидерландская и американский президент Франклин Рузвельт.

7. Спичечные произведения искусства

Из спичек часто строят дома, замки, мосты и прочие архитектурные сооружения. Для одних это просто забавное хобби, для других — настоящая страсть.

В Книгу рекордов Гиннесса внесли самую большую в мире конструкцию из спичек, которую создал британский пенсионер Дэвид Рейнолдс. Это копия нефтяной платформы в Северном море. Ее высота — 3,7 м, длина — 6,4 м, вес — около тонны. На необычную конструкцию ушло более 4 млн спичек плюс 8 тыс. долларов на клей.

Сувенирный набор спичек.
Сувенирный набор спичек.
avito.ru

8. Полмиллиарда спичек в год

Самая большая в Европе спичечная фабрика находится в старинном русском городе Балабаново. Строительство экспериментальной фабрики начали в 1950 году, а сегодня она стала закрытым акционерным обществом «Плитспичпром».

Современная спичечная машина производит полмиллиарда спичек в год.

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