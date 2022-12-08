Поздравления с Днем художника в прозе
Желаю тебе неиссякаемого вдохновения, много красочных идей и их реализации! Пускай твой талант с каждым днем только развивается, чтобы твои картины становились всё прекраснее, ведь нет предела совершенству! Желаю тебе купаться в потоке позитива, море любви и океане денег!
С праздником, художник. Желаю писать свои картины душой и сердцем, желаю во всем находить вдохновение и видеть свой смысл. Пусть каждый день радует творческими успехами, яркими красками, добрыми словами, веселыми эмоциями, интересными ракурсами, чудесными мечтами.
Желаем, чтобы твоя рука никогда не переставала творить и рождать настоящие шедевры и неповторимые произведения. Желаем, чтобы твоя муза была неутомима и бессмертна, не давая покоя, толкала тебя на создание новых картин. Желаем, чтобы каскад твоих красок всегда отличался сквозящим через них счастьем, чистотой души, светом и любовью. С праздником!
Поздравления с Днем художника в стихах
Пусть жизнь в твою палитру вносит
Одни лишь яркие цвета,
Чтоб под твоей искусной кистью
Цвели талант и красота.
Художник ты — а это значит,
Твое призвание — творить.
Тебе желаю я удачи,
Чтоб все преграды победить.
Стань знаменитым и счастливым,
Искусство в мир свое неси.
Как завещал нам русский классик,
Ты красотою мир спаси!
Желаю, чтобы вдохновенье
Художника не покидало.
И создавать одни шедевры
Ему усердно помогало.
Желаю радостно трудиться,
Терпения вперед набраться,
И труд поклонники оценят,
Твоим талантом восхитятся.
Пусть счастье творчество приносит,
Родные люди будут рядом,
И пусть художника старанья
Получат высшую награду!
Пусть судьба тебе жизнь нарисует
Из ярких и радостных красок,
Подарит удачу большую
И встреч самых добрых, прекрасных.
Пусть будут все дни, словно зебра,
Из радужных, ярких полосок,
Талантом осыплет пусть небо,
И планы исполнятся просто!
Поздравления с Днем художника в смс
Пусть только радужные краски
Тебе приносит твоя жизнь!
Любви желаю, словно в сказке,
И, чтобы все мечты сбылись!
Пускай всегда твои творения
Всем дарят радость, позитив!
Желаю много вдохновения
А также ярких перспектив!
Маслом, красками, гуашью
Пусть судьба твой путь рисует,
Станут будни ещё краше,
Счастье дом твой атакует!
Пусть приносят вдохновенье
За окном твоим пейзажи,
А полотна, без сомненья,
Холл украсят Эрмитажа!
Пусть твои картины светятся
Только радужными красками,
На пути удача встретится,
Праздник проведи прекрасно!
Я желаю, чтобы муза
Посещала регулярно,
Не казалась жизнь обузой,
Была яркой, лучезарной!
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