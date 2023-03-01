Первый день весны. Приятные поздравления с 1 марта в прозе, стихах и смс

Пришла весна, а это значит,

Что расцветает все вокруг,

Что станут дни светлей и ярче,

Скорее улыбнись, мой друг!



Тебе весенние мотивы

Пусть напевают соловьи!

Желаю много позитива,

Удачи, счастья и любви!

Пусть весна подарит краски

И согреет вас теплом,

И прекрасно, словно в сказке,

Станет зелено кругом!



Чтоб с весною вдохновенье

В каждом деле к вам пришло,

Чтоб прекрасным настроенье

Ежечасно быть могло!