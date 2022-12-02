2 декабря
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Жизнь

День банковского работника — 2 декабря. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

День банковского работника отмечают во второй день зимы, 2 декабря. Именно в этот день в 1990 году приняли закон «О Центральном Банке РФ». Altapress.ru подготовил теплые поздравления в эту холодную зиму в прозе, стихах и смс.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Поздравления с Днем банковского работника в прозе

Поздравляю с днем работников банка. Что бы кто не думал, на самом то деле трудная работа. И я желаю, чтобы она приносила удовольствие. Чтобы начальство ценило, а клиенты оставались довольны. Чтобы зарплата росла, а дома все было благополучно.

Деньги и финансы всегда важны и нужны, а без вас мы не можем так просто и легко получать кредиты, вкладывать и беречь свои средства. Терпения, внимательности и усидчивости вам! С днем банковского работника!

Поздравляю с профессиональным праздником всех работников банков! Карьерного вам всем роста. Отличных и суперприбыльных инвестиций! Поменьше проблемных заёмщиков. И, конечно, успехов, успехов и успехов в вашем нелёгком и кропотливом труде!

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем банковского работника в стихах

Ипотека и кредиты,
Вклады, карточки счета —
Знает банковский работник,
Что его это дела!

Поздравляем от души вас,
И желаем не болеть,
И с клиентами без нервов
Разговаривать уметь!

Чтобы планы выполнялись —
По прозвонам, КВЦ,
Счастья, радости, везения,
И достигнуть жизни цель!

Вы все готовы подсчитать:
Проценты, вклады и доходы!
Я вам желаю отдыхать
Хотя б немного от работы!

Пусть все отчеты подождут,
Пора вам жизнью наслаждаться!
Пусть море радостных минут
Заставят вас заулыбаться!

Желаю много ясных дней,
Достатка, сил, добра, терпения,
Любви и преданных друзей,
В карьере — только продвижения!

Все, сегодня, отложи:
Все бумажки, платежи,
Операции расчётов
И бухгалтерских учетов!

Ведь, сегодня, на дворе —
Праздник твой в календаре,
Улыбнись, взбодрись скорей,
В сотни раз стань веселей!

Пусть душа парит, воркует,
От восторга, лишь, ликует.
На все «сто» ты отдохни,
В море «счастья» утони!

Копилка. Деньги.
Копилка. Деньги.
СС0.

Поздравления с Днем банковского работника в смс

С Днем банковских работников!
Пусть радость дни несут,
Доходы будут звёздными,
Родные дома ждут.

Мечты осуществляются,
Любовь в душе живёт,
Удача улыбается,
И счастье в дом придет!

Поздравляю с днем банкира!
Желаю, чтоб всегда фартило,
Желаю меньше волокиты,
Положительных событий.

Нагрузки малой, позитива,
Чтоб счастье жизнь вам приносила.
Здоровья, личностного роста,
Пусть все дается очень просто.

Всех банковских работников
Поздравить мы спешим!
Им сложно, как высотникам,
Их труд незаменим.

Шлем в праздник пожелания
Здоровья, сил, побед,
Терпения, внимания,
Удач на много лет.

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