Ипотека и кредиты,

Вклады, карточки счета —

Знает банковский работник,

Что его это дела!



Поздравляем от души вас,

И желаем не болеть,

И с клиентами без нервов

Разговаривать уметь!



Чтобы планы выполнялись —

По прозвонам, КВЦ,

Счастья, радости, везения,

И достигнуть жизни цель!

Вы все готовы подсчитать:

Проценты, вклады и доходы!

Я вам желаю отдыхать

Хотя б немного от работы!



Пусть все отчеты подождут,

Пора вам жизнью наслаждаться!

Пусть море радостных минут

Заставят вас заулыбаться!



Желаю много ясных дней,

Достатка, сил, добра, терпения,

Любви и преданных друзей,

В карьере — только продвижения!