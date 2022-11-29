1. Многим не нравится, что над буквой «ё» стоят две точки. Но мало кто знает, что раньше это было целых две буквы — «io». Сделать это сочетание единой буквой предложила княгиня Е. Р. Дашкова при участии Г. Р. Державина и Д. И. Фонвизина на заседании Академии Русской словесности 29 ноября 1783 года.
2. Первой, кто ввел букву «ё» в постоянный обиход стал Н. М. Карамзин. Он активно применял эту букву в печатных изданиях. На родине Карамзина в Ульяновске даже установили памятник. Он изображает треугольную призму, на которой высечена буква «ё».
3. Написание буквы «ё» в школьной практике ввели только в 1942 году.
4. Буква «ё» присутствует в 12,5 тыс. словах.
5. Первой фамилией, в которой использовали букву «ё» стала Потёмкин.
Кстати у altapress.ru есть интересный фоторепортаж об этой букве.