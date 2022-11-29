День буквы «ё» отмечают 29 ноября. В последнее время этой букве уделяют все меньше внимания и заменяют буквой «е». Чтобы предотвратить полное исчезновение полноценной буквы алфавита, был придуман этот праздник. Altapress.ru рассказывает 5 интересных фактов об «ё».

1. Многим не нравится, что над буквой «ё» стоят две точки. Но мало кто знает, что раньше это было целых две буквы — «io». Сделать это сочетание единой буквой предложила княгиня Е. Р. Дашкова при участии Г. Р. Державина и Д. И. Фонвизина на заседании Академии Русской словесности 29 ноября 1783 года.

2. Первой, кто ввел букву «ё» в постоянный обиход стал Н. М. Карамзин. Он активно применял эту букву в печатных изданиях. На родине Карамзина в Ульяновске даже установили памятник. Он изображает треугольную призму, на которой высечена буква «ё».

Памятник букве «ё» Wikimedia Commons

3. Написание буквы «ё» в школьной практике ввели только в 1942 году.

4. Буква «ё» присутствует в 12,5 тыс. словах.

5. Первой фамилией, в которой использовали букву «ё» стала Потёмкин.

Кстати у altapress.ru есть интересный фоторепортаж об этой букве.