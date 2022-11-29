1 декабря
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Жизнь

День буквы «ё» — 29 ноября. Интересные факты о забытой всеми букве

День буквы «ё» отмечают 29 ноября. В последнее время этой букве уделяют все меньше внимания и заменяют буквой «е». Чтобы предотвратить полное исчезновение полноценной буквы алфавита, был придуман этот праздник. Altapress.ru рассказывает 5 интересных фактов об «ё».

Буквы, шрифт
Буквы, шрифт
СС0

1. Многим не нравится, что над буквой «ё» стоят две точки. Но мало кто знает, что раньше это было целых две буквы — «io». Сделать это сочетание единой буквой предложила княгиня Е. Р. Дашкова при участии Г. Р. Державина и Д. И. Фонвизина на заседании Академии Русской словесности 29 ноября 1783 года.

2. Первой, кто ввел букву «ё» в постоянный обиход стал Н. М. Карамзин. Он активно применял эту букву в печатных изданиях. На родине Карамзина в Ульяновске даже установили памятник. Он изображает треугольную призму, на которой высечена буква «ё».

Памятник букве &quot;ё&quot;
Памятник букве «ё»
Wikimedia Commons

3. Написание буквы «ё» в школьной практике ввели только в 1942 году.

4. Буква «ё» присутствует в 12,5 тыс. словах.

5. Первой фамилией, в которой использовали букву «ё» стала Потёмкин.

Кстати у altapress.ru есть интересный фоторепортаж об этой букве.

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