День банковского работника 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Кредиты, депозиты, валютные счета…

Тебе знакома очень вся эта суета,

Ты очень компетентен, и в этом просто ас.

Поэтому поздравить тебя хочу сейчас.



Хочу тебе в карьере лишь взлетов пожелать,

Ошибок неприятных суметь всех избежать,

Клиентов постоянных, стабильности валют,

Чтоб дорого ценился твой честный нужный труд.



Работа чтобы в радость всегда тебе была

И хватка деловая тебя не подвела.

А в личном: много счастья, здоровья и любви,

Чтоб с легкостью сбывались мечтания твои.

Вы все готовы подсчитать:

Проценты, вклады и доходы!

Я вам желаю отдыхать,

Ну, хоть немного, от работы!



Пусть все отчеты подождут,

Пора вам жизнью наслаждаться!

Пусть море радостных минут

Заставят вас заулыбаться!



Желаю много ясных дней,

Достатка, сил, добра, терпения,

Любви и преданных друзей,

В карьере только продвижения!