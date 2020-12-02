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Жизнь

День банковского работника 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

2 декабря в России отмечается День банковского работника. Это неофициальный государственный профессиональный праздник, который отмечается по инициативе Ассоциации банков РФ. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

Поздравления с Днем банковского работника в стихах

Кредиты, депозиты, валютные счета…
Тебе знакома очень вся эта суета,
Ты очень компетентен, и в этом просто ас.
Поэтому поздравить тебя хочу сейчас.

Хочу тебе в карьере лишь взлетов пожелать,
Ошибок неприятных суметь всех избежать,
Клиентов постоянных, стабильности валют,
Чтоб дорого ценился твой честный нужный труд.

Работа чтобы в радость всегда тебе была
И хватка деловая тебя не подвела.
А в личном: много счастья, здоровья и любви,
Чтоб с легкостью сбывались мечтания твои.

Вы все готовы подсчитать:
Проценты, вклады и доходы!
Я вам желаю отдыхать,
Ну, хоть немного, от работы!

Пусть все отчеты подождут,
Пора вам жизнью наслаждаться!
Пусть море радостных минут
Заставят вас заулыбаться!

Желаю много ясных дней,
Достатка, сил, добра, терпения,
Любви и преданных друзей,
В карьере только продвижения!

Всё, сегодня, отложи:
Все бумажки, платежи,
Операции расчётов
И бухгалтерских учетов!

Ведь, сегодня, на дворе —
Праздник твой в календаре,
Улыбнись, взбодрись скорей,
В сотни раз стань веселей!

Пусть душа парит, воркует,
От восторга, лишь, ликует.
На все «сто» ты отдохни,
В море счастья утони!

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Поздравления с Днем банковского работника в прозе

Поздравляю с Днём банковского работника России и хочу пожелать терпения, упорства, решительности и уверенности, успеха, преуспеваемости, благополучия и удачи. Пусть работается с интересом и энтузиазмом, а живётся — с улыбкой и оптимизмом. Пусть не будет кризисов в России, а соответственно, и проблем в твоей банковской деятельности, трудностей в личной жизни. Всех благ и достатка!

Поздравляю всех банкиров страны с профессиональным праздником. Желаю финансового благополучия и стабильной экономической ситуации. Пускай работа приносит удовольствие. Пускай в дружном коллективе всегда будет товарищеский микроклимат, а начальство всегда по достоинству оценивает вашу работу.

Поздравляю с Днём банковского работника России и желаю, чтобы работа была без ошибок и промахов, чтобы дела славно шли в гору, чтобы всегда удавалось сохранять душевное спокойствие и абсолютную гармонию внутреннего мира, чтобы в жизни был высоким достаток и счастливым каждый день. Желаю верных платёжек, отсутствия волокиты и грамотных действий в любой ситуации.

Кредит. Бумаги.
Кредит. Бумаги.
СС0

Поздравления с Днем банковского работника в смс

Поздравляем в этот день
Банковских работников.
Пусть в душе цветет сирень
И зелень в бумажнике.

В вашем деле не простом —
Мудрости, терпения,
В начинании любом —
Удачи и везения!

Вас сегодня поздравлять —
Для меня одна удача,
Деньги сутками считать —
Очень сложная задача.

Пусть потоки из деньжат
Мимо вас не протекают,
В руки молнией спешат
И в карманах оседают!

В банке трудитесь прилежно,
Это ваш любимый труд!
Будьте счастливы, успешны,
Пусть доходы возрастут,
Я вам сил желаю много,
Ярких будней трудовых,
Настроения цветного
И прекрасных выходных!

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