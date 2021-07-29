День города в Барнауле могут отменить из-за ковида, или отпразднуют «сжато» с учетом ограничений

В полном формате День города в Барнауле отпразднуют только в случае существенного улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничений, сообщает мэрия краевой столицы.

Напомним, как следует из подписанного главой Барнаула Вячеславом Франком постановления, праздник состоится 11 сентября.

Сейчас в мэрии проводят конкурсную процедуру по определению подрядчика на проведение мероприятий.

Кроме того, из-за пандемии ковида прорабатывают и альтернативные варианты проведения праздника.

«В полном формате мероприятия состоятся только в случае существенного улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничений. Понимая, что ситуация может развиваться по-разному, помимо основного плана проработаны и альтернативные варианты подготовки и проведения праздника, предусмотрена возможность изменения формата мероприятий с учетом ограничений», — пояснили власти.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Председатель комитета по культуре Валерий Паршков подчеркнул, что возможна и полная отмена праздника.

«В случае полной отмены мероприятий предусмотрена процедура расторжения договоров с подрядчиками», — уточнили в мэрии.

Учли в администрации Барнаула и опыт 2020 года по проведению онлайн-мероприятий, который также могут использовать.

В 2020 году Барнаул отметил юбилей — исполнилось 290 лет. Торжества прошли с большим масштабом, пандемия не стала препятствием для праздника.