Барнаул отмечает 19 сентября свое 290-летие. Altapress.ru в течение всего дня будет вести трансляцию празднования Дня города и расскажет, как краевая столица празднует юбилей.

11:37.На площади Свободы работает площадка МЧС. Здесь расположилась пожарная техника, несколько ретроавтомобилей и мотоциклы. Машины тут же окружили дети. Они исследуют технику, родители фотографируют.

11:11. Первые лица продолжают прогулку по Барнаулу.

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

11:10. День города — праздник для всех. Четвероногий друг выглядит гордым и довольным.

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

11:06. Тут Иосифа Виссарионовича подвезли…

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

11:03. А вот и первые лица нашего края и города. Губернатор Виктор Томенко и мэр Вячеслав Франк гуляют по краевой столице.

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

11:00. Напомним, что День города празднуется в условиях распространения коронавируса. Поэтому мерам безопасности — особое внимание. Барнаульцам бесплатно раздают защитные маски.

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

10:50. Городу мастеров есть чем удивить барнаульцев. Юбилей краевой столицы — отличный повод показать свои работы горожанам.

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

10:41. На площади Сахарова пока пустынно. Здесь основные события начнутся позже.

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

10:27. А вот губернатор Виктор Томенко и спикер краевого парламента Александр Романенко в своем поздравлении подчеркнули: «День города у нас всегда проходит в теплой душевной обстановке. Уверены, что и в этом году у барнаульцев и гостей региона будет возможность поздравить друг друга с юбилеем краевой столицы, хорошо провести время. Мы поздравляем всех с Днем города! Желаем счастья и здоровья, любви и радости, удачи и благополучия всем, кто любит Барнаул! Процветания и долголетия родному городу! С праздником!»

Виктор Томенко и Александр Романенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

10:25. С юбилеем Барнаула горожан поздравил глава краевой столицы Вячеслав Франк. В своем обращении к жителям регионального центра он отметил: «Город живет и развивается благодаря вам, дорогие земляки. Вы своим трудом, талантом, энергией вносите неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала краевой столицы, способствуете динамичному движению вперед».

Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

10:22. А на площади Советов огромное количество спортсменов. Здесь — главная площадка для различных спортивных мероприятий.

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

10:21. На Нулевом километре сейчас вот так. Здесь представители разных национальностей демонстрируют гостям праздника свою культуру и кухню.

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru. Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

10:19. Напомним, основные празднования пройдут на площадях Сахарова и Советов, а также на набережной Оби, Нулевом километре и в городских парках. Главными событиями сегодняшнего дня станут авиашоу, которое горожанам покажет пилотажная группа «Стрижи» и фейерверк над акваторией Оби.

«Стрижи» в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Кстати, накануне днем, барнаульцы уже могли видеть, что их ждет на показательном выступлении летчиков.