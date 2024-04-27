День бесплатных юридических консультаций пройдет в Барнауле

В этот день юристы МФЦ проведут онлайн-прием по предварительной записи. Авторизованные пользователи портала «Госуслуги» могут выбрать удобное время для консультации на сайте в разделе «Юридические консультации».
В ходе видеоконсультации можно задать вопросы юристу и, при необходимости, отправить документы для составления искового заявления, договора купли-продажи и других бумаг.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут получить бесплатную юридическую помощь.
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