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Жизнь

Жители Алтайского края смогут получить бесплатную юридическую помощь

Во вторник, 19 марта, жители Алтайского края смогут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом пишет altairegion22.

Юридическая консультация
Юридическая консультация
unsplash.com

Мобильный офис будет работать в Благовещенском и Родинском районах.

В Благовещенке консультации пройдут по адресу: ул. Ленина, 99, с 11:00 до 14:00. Записаться на прием можно по телефону (38564) 2-16-47.

В поселке Мирном Родинского офис будет работать с 15:00 до 17:00 (улица Восточная, 2а). Записаться можно по телефону (38563) 2-53-43.

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи.

Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут получить бесплатные юридические консультации.

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