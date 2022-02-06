День блаженной Ксении Петербургской. Чем прославилась святая и о чем ей молиться

Биография блаженной Ксении Петербургской
Блаженная Ксения Петербургская родилась в период между 1719 и 1730 годами, в семье благочестивых родителей.
Когда Ксении исполнилось 18 лет, она вышла замуж за придворного певчего — полковника Андрея Петрова. С ним она жила в Санкт-Петербурге, но счастливый брак оказался недолгим.
Неожиданно Ангел разлучил пару: Андрей Федорович скончался и оставил жену вдовой в 26 лет.
Смерть любимого стала для Ксении большим ударом. Она вмиг забыла все земное, человеческое, отказалась от радостей и развлечений, а еще раздала имущество бедным.
Ксения облачилась в одежды мужа. Она надела его кафтан, белье, камзол и стала уверять окружающих: скончался не Андрей Петров, а супруга его.
Позже блаженная Ксения Петербургская и вовсе перестала откликаться на настоящее имя. Охотно она отзывалась только на имя мужа.
О чем можно молиться блаженной Ксении Петербургской
Блаженной Ксении Петербургской можно молиться о решении семейных проблем, мире и дружеском согласии.
Народные приметы на День памяти блаженной Ксении Петербургской
- Солнце светит ярко 6 февраля — значит, весна будет теплой.
- Нет ветра в День блаженной Ксении — значит, вторая половина июля будет теплой и сухой.
- Вьюга кружит 6 февраля — значит, у хозяев не хватит корма для скота.
- Хлеб подешевел — жди богатого урожая.