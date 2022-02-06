День блаженной Ксении Петербургской. Чем прославилась святая и о чем ей молиться

6 февраля — День памяти блаженной Ксении Петербургской. Рассказываем, что известно о святой и о чем ей можно молиться.

Биография блаженной Ксении Петербургской

Блаженная Ксения Петербургская родилась в период между 1719 и 1730 годами, в семье благочестивых родителей.

Когда Ксении исполнилось 18 лет, она вышла замуж за придворного певчего — полковника Андрея Петрова. С ним она жила в Санкт-Петербурге, но счастливый брак оказался недолгим.

Неожиданно Ангел разлучил пару: Андрей Федорович скончался и оставил жену вдовой в 26 лет.

Смерть любимого стала для Ксении большим ударом. Она вмиг забыла все земное, человеческое, отказалась от радостей и развлечений, а еще раздала имущество бедным.

Костюм CCO

Ксения облачилась в одежды мужа. Она надела его кафтан, белье, камзол и стала уверять окружающих: скончался не Андрей Петров, а супруга его.

Позже блаженная Ксения Петербургская и вовсе перестала откликаться на настоящее имя. Охотно она отзывалась только на имя мужа.

О чем можно молиться блаженной Ксении Петербургской

Блаженной Ксении Петербургской можно молиться о решении семейных проблем, мире и дружеском согласии.

Народные приметы на День памяти блаженной Ксении Петербургской