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Жизнь

День блаженной Ксении Петербургской. Чем прославилась святая и о чем ей молиться

6 февраля — День памяти блаженной Ксении Петербургской. Рассказываем, что известно о святой и о чем ей можно молиться.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Биография блаженной Ксении Петербургской

Блаженная Ксения Петербургская родилась в период между 1719 и 1730 годами, в семье благочестивых родителей.
Когда Ксении исполнилось 18 лет, она вышла замуж за придворного певчего — полковника Андрея Петрова. С ним она жила в Санкт-Петербурге, но счастливый брак оказался недолгим.
Неожиданно Ангел разлучил пару: Андрей Федорович скончался и оставил жену вдовой в 26 лет.

Смерть любимого стала для Ксении большим ударом. Она вмиг забыла все земное, человеческое, отказалась от радостей и развлечений, а еще раздала имущество бедным.

Костюм
Костюм
CCO

Ксения облачилась в одежды мужа. Она надела его кафтан, белье, камзол и стала уверять окружающих: скончался не Андрей Петров, а супруга его.
Позже блаженная Ксения Петербургская и вовсе перестала откликаться на настоящее имя. Охотно она отзывалась только на имя мужа.

О чем можно молиться блаженной Ксении Петербургской

Блаженной Ксении Петербургской можно молиться о решении семейных проблем, мире и дружеском согласии.

Народные приметы на День памяти блаженной Ксении Петербургской

  • Солнце светит ярко 6 февраля — значит, весна будет теплой.
  • Нет ветра в День блаженной Ксении — значит, вторая половина июля будет теплой и сухой.
  • Вьюга кружит 6 февраля — значит, у хозяев не хватит корма для скота.
  • Хлеб подешевел — жди богатого урожая.
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