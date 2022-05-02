День Блаженной Матроны Московской. Что известно о святой, и кому она может помочь

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Краткая биография Матроны Московской

Матрена (Матрона) Дмитриевна родилась в 1881 году в Себино (Тульская губерния). Девочка была незрячей. Родители хотели отдать ее в приют, но неожиданно матери приснился сон — о необычайно красивой слепой птице. Так что было решено оставить ребенка в семье.

Матрона творила чудеса: уже в 8 лет она лечила больных и предсказывала будущее. Правда, саму ее здоровье подводило: в 18 лет у нее отказали ноги.

В 1925-м женщина переехала в Москву и жила у знакомых.

Ходит легенда, что в 1941 году Сталин приезжал и спрашивал провидицу об исходе войны. Но никаких подтверждений этому нет.

Как пишет calend.ru, Матрена пеклась не только о душах тех, кто к ней приходил, но и об их телах.

Людям, страдавшим от разных заболеваний, она советовала обязательно лечиться и не пренебрегать ни лечебными травами, ни достижениями медицины.

Таблетки. СС0

«Тело — дом, Богом созданный, его нужно содержать в порядке», — говорила матушка.

Умерла Матрона в 1952 году.

В августе 1999-го ее канонизировали в лике местночтимых святых, а в октябре состоялась общецерковная канонизация.