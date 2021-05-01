День демонстраций. Что отмечают 1 мая

Праздники, посвященные труду существуют в 142 странах мира. В России праздник Весны и Труда отмечают 1 мая. Об истории знаменательной даты — материал altapress.ru.

От Штатов — ко всему миру

Отмечать Первомай начали после того, как 1 мая 1886 года в Чикаго (США) прошли масштабные митинги и демонстрации рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стачками с полицией.

В 1890 году Парижский конгресс II Интернационала принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций. В том же году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции прошли первомайские демонстрации в знак солидарности с рабочими Чикаго. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

Интересно, что праздник этот — не везде весенний. В США День труда отмечают в первый понедельник сентября, а в Японии — 23 ноября.

А у нас

Массовым Первомай в России стал в ХХ веке. Так, в 1901 году первомайские выступления рабочих прошли в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и других городах. Они сопровождались политическими лозунгами, в частности «Долой самодержавие!», и столкновениями с войсками.

Празднование Первомая на площади Свободы retro. moi-barnaul.ru

На первомайские стачки и демонстрации 1912−1914 годов выходило более 400 тысяч рабочих. В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто.

После Октябрьской революции 1917 года Первомай в России становится официальным праздником. Он получил название День Интернационала и был закреплен в Кодексе законов о труде.

В 1970 году праздник был переименован в День международной солидарности трудящихся. Отмечали его два дня — 1 и 2 мая, но демонстрации всегда проводили в первый день. После распада СССР, в 1992 году, у него появилось новое название — Праздник Весны и Труда.

В настоящее время массовые акции — демонстрации и митинги за социальную и трудовую справедливость — проводят политические партии и профсоюзы, а для широких масс проводятся народные гулянья и концерты.