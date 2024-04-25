Поздравления с Днем дочери в прозе
Милая, родная доченька поздравляю тебя с Днем дочери! Ты мой лучик света, моя гордость, мое солнышко, моя душа. Я желаю тебе, чтобы в жизни ты не знала трудностей и проблем. Пусть у тебя все сложится так, как ты задумала. Оставайся такой же красивой, уверенной в себе, влюбленной в эту жизнь. Желаю, чтобы твой внутренний огонь всегда горел очень ярко.
Девочка моя! Ни для кого не секрет, что для меня ты и день, и ночь, и свет, и воздух, моя радость и гордость, моя жизнь и мое сердце. Я не устаю молить Бога, чтобы он приготовил для тебя самую светлую судьбу, чтобы Он не позволил бедам и горю войти в твою жизнь. Я не устаю благодарить Бога за то, что Он сделал мне такой подарок, который имеет мои глаза и папину улыбку. Будь всегда здорова и счастлива, моя родная. С Днем дочери!
С днем дочери вас поздравляю! Пусть ваш светлый ангелочек живет в любви и материнской заботе. Доченька в семье — это нежный поцелуй Бога! Желаю вам необъятного семейного счастья, горы радости и смеха в доме. Будьте полны гордости за любимую девочку и передавайте ей самое лучшее, что есть в вашем сердце.
Родителей и их девчонок поздравляем с Днем дочери! Любите и дорожите друг другом, храните теплые воспоминания и создавайте новые!
Поздравления с Днем дочери в стихах
Хорошо, когда есть дочка.
Это каждый подтвердит.
Она весело хохочет,
Маме помогать спешит.
Эти добрые глазенки,
Звонкий серебристый смех
Златых кладов стоят стольких,
Что не сосчитать их всех.
Хорошо, когда есть дочка!
Пусть не устает шалить,
Ведь такого ангелочка
Невозможно заменить!
Всех дочурок поздравляю!
Праздник ваш с утра настал.
Пусть родня вас сберегает,
Сыплет множество похвал!
Чтоб сбывались все мечтанья,
Пожелаю наперед.
И, минуя расстоянья,
Счастье в двери пусть войдёт!
Вы улыбками своими
Украшайте этот свет,
И успехами большими
Жизнь вознаградит в ответ!
Поздравленья шлю сегодня
Я с Днем дочери, родная!
Ты подарок мне от Бога.
Будь счастливой, умоляю.
Пусть судьба тебе подарит
Много радостных мгновений.
Ждет тебя побед пусть много,
Достижений и свершений.
Я в День дочери сердечно
Поздравляю дочек всех,
Радуйте нас вашим счастьем,
Пусть звучит ваш звонкий смех.
Нету ближе человека,
Чем дочурка дорогая,
Благ земных, благословения
Всем я девочкам желаю.
Поздравления с Днем дочери в смс
Я в День дочери сердечно
Поздравляю дочек всех,
Радуйте нас вашим счастьем,
Пусть звучит ваш звонкий смех.
Нету ближе человека,
Чем дочурка дорогая,
Благ земных, благословения
Всем я девочкам желаю.
Родителей и их девчонок поздравляем с Днем дочери! Любите и дорожите друг другом, храните теплые воспоминания и создавайте новые!
С Днем дочери, милая дочка!
Красива, умна ты, нежна...
Ты лучшая в мире, и точка!
Всю жизнь это помнить должна.
Желаю тебе позитива,
Сбываются пусть все мечты!
Хочу, чтобы самой счастливой
Везде и всегда была ты.
Как звездочка в ночи сияет
И свет не хочет свой гасить,
Так дочка путь мой освещает
И дает смысл, дальше жить.
Тебе, кровиночка, желаю,
Здоровой, доброй быть всегда.
И пусть веселье наполняет
До краешка твои года!
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