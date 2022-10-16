Поздравления с Днем дорожника в прозе
Пускай ваша дорога жизни всегда будет счастливой, гладкой и интересной! Желаю вам крепчайшего здоровья, много сил, энергии и бодрого настроения! Пускай рабочие будни будут для вас легкими и плодотворными! Желаю, чтобы вы всегда успешно прокладывали путь к мечтам и целям! Всех благ вам, ребята!
Поздравляем всех тех, кто заботится о состоянии наших дорог. Желаем, чтобы и ваш жизненный путь был таким же ровным, благополучным и счастливым. Пускай удача бежит с вами сплошной полосой и никогда не прерывается невзгодами и трудностями. С праздником!
С днем работников дорожного хозяйства! Пусть ведут все пути к счастью, чтобы ровными дороги были, а попутный ветер помогал скорее добираться до целей, до мечты и освежал мысли. Пусть над головой всегда светит солнце, а работа приносит не только хороший доход, но и огромное удовольствие.
Поздравления с Днем дорожника в стихах
В день дорожника поздравить
От души тебя спешу,
Ровных трасс, дорог красивых
Пожелать сейчас хочу.
Пусть доход дает работа,
Пользу пусть стране несет,
По пути добра и счастья
Пусть авто судьбы везет.
Радости в семье желаю
И признания в труде,
Пусть и дома, и в карьере
Круто повезет тебе.
Чтобы рытвины и ямки
Устранять с дорог охотно,
Ты выходишь спозаранку
На любимую работу.
Все дорожное хозяйство
Тебя крепко уважает,
И начальство с постоянством
Поощренья начисляет.
В форме будь всегда отличной,
С настроеньем позитивным
И навстречу ты привычно
Шагай к важным перспективам!
В день работников дорожного хозяйства
Путешествий вам желаем и богатства.
И дорог счастливых, легких, безопасных,
Впечатлений на пути разнообразных.
К своим целям непрерывного стремления,
Позитивом заряжать и жить в движении.
И ещё желаем жизни вам красивой,
Чтобы каждый день крутой был и счастливый!
Поздравления с Днем дорожника в смс
Всем строителям дороги
Посвящаю эти строки:
Стройте жизнь свою успешно!
Вам в профессии — расти!
В День дорожника желаю
Я вам доброго пути,
Только крепкого здоровья.
Пусть нервишки не шалят,
А веселые купюры
Сладко-сладко шелестят!
Спасибо за дороги,
Разметку, чистоту!
У вас работы много,
Задачи не просты.
Желаю вам успеха,
Удачи и добра.
Отметьте праздник смехом,
Средь радости, тепла!
Работа ваша так важна —
Отметить это в праздник нужно!
Пусть будет счастья жизнь полна,
Любви, здоровья, крепкой дружбы!
Желаю ровных вам дорог,
Чтоб к целям шли вы без преград,
Пускай доход будет высок,
Чтоб каждый был очень богат!
Поздравления с Днем работников пищевой промышленности в прозе
Хотим от всей души поздравить работников пищевой промышленности! Пусть необходимых ингредиентов на производстве будет в достатке и настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты!
Искренне поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы все было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, желаю прекрасных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, желаю искренней любви и радости в сердце, желаю отменного настроения и доброго здоровья.
Поздравляю всех сотрудников пищепрома, людей в буквальном смысле, кормящих наш народ. Желаю, благополучия и достатка, чтобы столы ломились от еды, а гости валились от удовольствия. Желаю веселой, сытой и радостной жизни, чтобы хватало и хлеба и зрелищ. С праздником!
Поздравления с Днем работников пищевой промышленности в стихах
Работников промышленности
Славлю пищевой,
Цель ваша — обеспечить
Нас вкусною едой.
На «Ура!» расходится
Продукция пусть ваша,
Не знают дефицита
Хлеб, молоко и каша.
Пищевикам желаем
Добра и счастья мы,
Удачи и успехов
Кормильцам всей страны.
Желаем, чтоб рабочие деньки
Всегда вам наслаждение приносили!
Спасибо вам за все, пищевики,
Вы столько нам продуктов подарили!
Желаем, чтобы вкусной жизнь была,
Чтоб каждый день продуктов всем хватало!
Отлично пусть всегда идут дела,
Чтоб ваше настроение вверх взлетало!
Пищепром, примите поздравленье!
Праздник нынче ведь у вас.
Душу пусть наполнит вдохновенье,
Радость больше не покинет глаз.
На работе пусть растет достаток
И цветет любовь у вас в сердцах.
Путь по жизни будет гладок,
Чтобы счастью не было конца.
Поздравления с Днем работников пищевой промышленности в смс
Желаю всем пищевикам
Улыбок, счастья и достатка.
И не грустить по пустякам,
Чтоб вам жилось легко и сладко!
Желаю вам я процветания.
Работа ваша так важна!
Пусть все сбываются желания,
Пусть будет жизнь любви полна!
Спасибо вам, пищевики,
За то, что кормите вы нас!
Пусть будут будни дни легки,
Здоровья вам и сил запас!
Любви и радостей земных,
Добра, удачи и достатка,
И рядышком людей родных
Желаю, чтоб жилось вам сладко!
Да будет славен на века
Работник — пищевик.
Пусть будет жизнь его легка,
Ведь труд его велик.
Желаем счастья и тепла,
Пусть Бог его хранит.
Работа будет пусть мила,
Надежна, как гранит.