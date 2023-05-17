Поздравления с Днем электросвязи и информационного общества в стихах
В этот день электросвязи
Пожелаю тебе верно —
Только в позитива фазе
Находиться неизменно.
И родных людей контакты
Не терять средь дней бегущих.
И успехом необъятным
Подкреплять ход дел насущных.
И пусть нервы, как канаты,
Будут прочными навеки.
И в жизнь потекут по факту
Вестей добрых только реки!
С Днем электросвязи вас
Я сегодня поздравляю,
В ногу со временем идти
От души я всем желаю.
Информацию желаю
Без проблем вам получать,
Быть на связи неизменно,
Никогда вам не скучать.
Век безумных технологий
Пусть вам будет по душе,
Информация пусть кружит
В своем буйном вираже.
Сегодня каждый человек обязан
Отметить праздник — День электросвязи,
Ее для нас огромное значение,
Ведь без нее не мыслим мы общения!
К нам информация идет по проводам,
Все новости по ним приходят к нам,
И телефонный радостный звонок...
Всем людям отправляем поздравок!
Поздравления с Днем электросвязи и информационного общества в смс
Информация и связь —
Мощь наша большая.
С этим славным днем я всех
Нынче поздравляю.
Позитивных новостей
Только пожелаю.
Импульс счастья и добра
Всем вам посылаю.
С праздником, связисты!
Радости и смеха!
Будет ровным, чистым
Пусть ваш путь к успеху,
Солнце улыбнется
Вам в разгаре мая,
Счастье в руки льется
И любовь большая!
День электросвязи нынче
Отмечают программисты,
Достижения вам желаю
Все высокие превысить.
Интернет пусть будет быстрым,
Пусть отличной будет связь,
Я желаю, чтоб карьера
Непременно удалась.