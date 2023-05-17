В этот день электросвязи

Пожелаю тебе верно —

Только в позитива фазе

Находиться неизменно.



И родных людей контакты

Не терять средь дней бегущих.

И успехом необъятным

Подкреплять ход дел насущных.



И пусть нервы, как канаты,

Будут прочными навеки.

И в жизнь потекут по факту

Вестей добрых только реки!

С Днем электросвязи вас

Я сегодня поздравляю,

В ногу со временем идти

От души я всем желаю.



Информацию желаю

Без проблем вам получать,

Быть на связи неизменно,

Никогда вам не скучать.



Век безумных технологий

Пусть вам будет по душе,

Информация пусть кружит

В своем буйном вираже.