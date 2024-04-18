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Жизнь

День Федула Ветреника. Приметы и традиции 18 апреля

По народным приметам, 18 апреля 2024 года отмечается день Федула Ветреника, православная церковь вспоминает мучеников — диакона Агафопода, чтеца Феодула и иже с ними, отдавших жизнь за веру в 303 году. Оба отличались праведной жизнью и благочестием.

Бельевая веревка, стирка.
Бельевая веревка, стирка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Традиции Федула Ветреника

  • В этот день принято настежь открывать окна и проветривать квартиры.

  • Хороший день, чтобы мыть окна.

  • Следует перестирать полотенца.

Махровые полотенца.
Махровые полотенца.
СС0

Что нельзя делать 18 апреля

  • Нельзя ничего выбрасывать из окна.

  • Нельзя, чтобы окна были закрыты.

  • Нельзя впускать кошку в окно.

Кот на окне. Осень.
Кот на окне. Осень.
CC0

В этот день открывали окна и проветривали помещение без опасения подхватить простуду. Наши предки верили, что свежий ветер помогает выветрить из дома болезни, ссоры, а также злых духов, обитающих в жилище. Причем раньше срока окна старались не открывать, чтобы не закрыть теплу дорогу.

Женщины на Федула Ветреника стирали вещи и вывешивали на улице. Считалось, что высушенное на ветру белье обладает целебными свойствами, придавая человеку здоровья и бодрости. Его надевали и на больных, чтобы те быстрее пошли на поправку.

Еще было принято читать специальные заговоры на ветер, чтобы тот принес хороший урожай, достаток и благополучие. Силу воздушной стихии также использовали для снятия сглаза и порчи.

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