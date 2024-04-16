Майские праздники начнутся в апреле. Как отдыхаем

Традиционно в мае отмечается два праздника: 1 мая "День весны и труда" и 9 Мая — День Победы.

Эти дни — официальные выходные. Но практически всегда дается несколько дней отдыха.

И май считается одним из самых коротких рабочих месяцев — как январские новогодние каникулы, указывает kontur.ru.

Как отдыхаем

Майские праздники начнутся в конце апреля.

28, 29, 30 апреля и 1 мая — выходные дни. А на работу выходим 2 мая. Суббота 27 апреля — полный рабочий день, выходной перенесен на понедельник 29 апреля. А выходной со 2 ноября — на 30 апреля.

9, 10, 11 и 12 мая — тоже выходные дни. на работу выходим 13 мая. При этом 8 мая — предпраздничный день, сокращенный на час.

Факт

В этом году в мае 11 выходных с учетом календарных, рабочих — 20 дней.

Ранее стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году.

Также россияне будут отдыхать 12 июня в честь Дня России. А также два дня в ноябре — с 3 по 4 ноября в честь Дня народного единства. А там и новогодние каникулы недалеко.

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