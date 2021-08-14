День физкультурника-2021. Душевные поздравления в стихах, прозе и смс

Желаю любить спорт и движение, ведь это вся наша жизнь! Обучать и направлять на путь здоровья младшее поколение. Прививать им полезные привычки, чтобы сдавать нормативы на «отлично». С Днем физкультурника!

Твоя профессия — источник силы духа и сильного, крепкого тела. Ты пример для тех, кто вечно ноет и жалуется, так и не начинает бегать с понедельника или Нового года. Все эти люди могут лишь завидовать твоей целеустремленности, силе воли и состоянию тела! С Днем физкультурника! Желаю быть всегда в отличной форме и в лучезарном настроении!