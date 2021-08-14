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Жизнь

День физкультурника-2021. Душевные поздравления в стихах, прозе и смс

14 августа в России отмечают День физкультурника. Altapress.ru подобрал самые теплые и жизнелюбивые поздравления в стихах, прозе и смс. Физкульт-привет!

Беговые дорожки.
Беговые дорожки.
СС0

Поздравления с Днем физкультурника в стихах

Я сегодня поздравляю
Тех, кто в массы спорт несет,
Физкультурой заряжает,
Силы людям придает.

Пусть отличное здоровье
Не подводит никогда.
Бодрость духа, вдохновение
Пусть приносят лишь года.

Покорятся пьедесталы
Вашей силе волевой.
Веры, ловкости, умений
Вам в работе непростой.

Мы с Днем физкультурника Вас поздравляем!
Активного отдыха Вам пожелаем,
Хорошей, любимой, прекрасной работы,
Зарплаты высокой, тепла и заботы.

Пусть спорт укрепляет всегда организм,
Легко пусть проходит задорная жизнь.
Коллеги и дети пусть Вас уважают,
А дома все ценят пускай, понимают.

В День физкультурника желаю
Удачи вам и долгих лет,
Успехов в непростой работе,
Красивых, честных вам побед.

Здоровье пусть не подкачает
И не утихнет ваш запал,
Авторитет вы всем ребятам,
А труд ваш — выше всех похвал.

Лечебная физкультура.
Лечебная физкультура.
Сеть санаториев «Курорт Белокуриха».

Поздравления с Днем физкультурника в прозе

Желаю любить спорт и движение, ведь это вся наша жизнь! Обучать и направлять на путь здоровья младшее поколение. Прививать им полезные привычки, чтобы сдавать нормативы на «отлично». С Днем физкультурника!

Твоя профессия — источник силы духа и сильного, крепкого тела. Ты пример для тех, кто вечно ноет и жалуется, так и не начинает бегать с понедельника или Нового года. Все эти люди могут лишь завидовать твоей целеустремленности, силе воли и состоянию тела! С Днем физкультурника! Желаю быть всегда в отличной форме и в лучезарном настроении!

Пускай в венах всегда бурлят кровь, здоровье и молодость. Всегда будьте верны своим привычкам, принципам и спорту. Никогда не сбавляйте ритм своей жизни, всегда будьте на высоте, в хорошем расположении духа и активном тонусе. С Днем физкультурника!

Спорт. Тренировка.
Спорт. Тренировка.
CC0

Поздравления с Днем физкультурника в смс

Физкультурник,
Наш дружок,
Получай-ка
Поздравок!
У тебя стройна
Фигура,
И спортивная
Натура!

Подтянуться двести раз…
А отжаться — триста.
Покажу вам мастер-класс,
Круче, чем танкист я.
Поздравляю сам себя
И друзей любимых.
Я желаю всем добра,
Больше дней счастливых.

Пусть будет жизнь ваша легка,
Как прыжок гимнастки гибкой,
Сбывалась чтоб ваша мечта,
И головою вы не сникли,
Глаза пусть ваши светятся,
Как огонь Олимпиад,
И в лучшее пусть верится,
Чтоб легким был снаряд!

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