День ФСИН. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Работы четкой, надлежащего порядка,

Успехов в службе вам и много-много сил,

А в личной жизни — счастья и достатка,

И чтоб удачу каждый день вам приносил!

В уголовно-исполнительной системе

Сегодня праздник. Поздравляю!

Я всем работникам добра

И сил огромных пожелаю.



Пусть служба будет ваша мирной,

Счастливой будет жизнь всегда,

Погоны звезды украшают

И в радости бегут года.