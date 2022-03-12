День ФСИН. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ФСИН в прозе
Поздравляем с профессиональным праздником! Ваша работа очень ценна и важна, вы делаете мир лучше день за днем! Желаем счастья, на лице улыбок, здоровья и сил!
С праздником! Пусть профессионализм всегда помогает в работе, чтобы каждый новый день начинался с побед, а завершался дома, где окружают самые родные люди, семья и преданные друзья. Спасибо за вашу работу, за тяжкий труд!
Поздравляю с Днем уголовно-исполнительной системы и пожелать хочу отменной работы, четкого контроля, бравых идей, надлежащего порядка, законных решений, торжествующей справедливости и честности.
Поздравления с Днем ФСИН в стихах
Поздравляю с праздником
Сегодня от души,
Вы славные ребята,
В работе хороши.
Желаю сил и доблести
Удачи и здоровья,
Пусть караулит ангел
Всегда у изголовья,
Решается легко
Пусть каждая проблема,
Несет пусть вам почет
Рабочая система.
На службе легко не бывает.
Желаю спокойных деньков,
Пусть звезды с погон сияют
И солнце — без облаков!
Вы строги,
Но справедливы,
И добры вы
Всем на диво,
В этот праздничный
Денек
Получите
Поздравок!
Поздравления с Днем ФСИН в смс
Работы четкой, надлежащего порядка,
Успехов в службе вам и много-много сил,
А в личной жизни — счастья и достатка,
И чтоб удачу каждый день вам приносил!
В уголовно-исполнительной системе
Сегодня праздник. Поздравляю!
Я всем работникам добра
И сил огромных пожелаю.
Пусть служба будет ваша мирной,
Счастливой будет жизнь всегда,
Погоны звезды украшают
И в радости бегут года.
Нелегок труд у вас, ребята,
Преступность видите в лицо,
Ведете вы усердно к свету
Того, кто преступил закон.
Добра желаю я в ваш праздник,
Пусть не остынет в сердце жар,
Душа пускай не каменеет,
Желаю вам держать удар.