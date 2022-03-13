День геодезиста-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем работников геодезии и картографии и от всей души желаю всегда знать правильный ответ, соблюдать точные измерения, применять подходящие масштабы, не оставлять без внимания ни одной мелочи, работать с успехом и жить с хорошим настроением!

Поздравляю с Днем работников геодезии и картографии. Хочу пожелать, чтобы ваша профессия никогда не оставалась без внимания, чтобы все вложенные вами силы и средства непременно были оправданы бравым делом, чтобы все карты существенно облегчали жизнь людям и деятельность многим отраслям.