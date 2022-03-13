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Жизнь

День геодезиста-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День работников геодезии и картографии (День геодезиста) празднуют 13 марта. К празднику altapress.ru сделал подборку поздравлений в прозе, стихах и смс.

Геодезист.
Геодезист.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем геодезиста-2022 в прозе

Поздравляю с Днем работников геодезии и картографии и от всей души желаю всегда знать правильный ответ, соблюдать точные измерения, применять подходящие масштабы, не оставлять без внимания ни одной мелочи, работать с успехом и жить с хорошим настроением!

Поздравляю с Днем работников геодезии и картографии. Хочу пожелать, чтобы ваша профессия никогда не оставалась без внимания, чтобы все вложенные вами силы и средства непременно были оправданы бравым делом, чтобы все карты существенно облегчали жизнь людям и деятельность многим отраслям.

Поздравляю с Днем работников геодезии и картографии! Желаю не терять интереса к изучению нашей Земли, больших успехов во всех его проявлениях и разных масштабах. Пусть не будет ошибок в работе, а только прорывы, пусть не будет трудностей в жизни, а будет только достаток!

Карта.
Карта.
СС0

Поздравления с Днем геодезиста-2022 в стихах

В геодезии ты мастер,
В картографии ты спец,
Я желаю море счастья
И везения ларец!

Пусть всегда твои подсчеты
Будут истинно верны,
Стала чтоб твоя работа
Большой гордостью страны!

Геодезисты и картографы,
Сегодня праздник ваш.
Работа ваша сложная —
Есть высший пилотаж.

Желаю вам успехов
В работе и любви,
Высокой лишь зарплаты
И тонуса внутри.

Картографы, геодезисты,
Поздравить всех вас от души
Хочу в прекрасный праздник этот,
Вы все, бесспорно, хороши.

Работы — только интересной,
Любви — взаимной, навсегда,
Друзей — проверенных и честных,
Добра, удачи и тепла.

Карта.
Карта.
СС0

Поздравления с Днем геодезиста-2022 в смс

Геодезисты и картографы,
Сердечно поздравляю
В ваш праздник взлетов и
Успехов я желаю.

Оценен по достоинству
Всегда пусть будет труд,
А годы пусть в профессии
Признание принесут.

Поздравим нынче всех
Картографов, геодезистов.
Пусть каждый день будет
Прекрасным и лучистым.

Работы интересной,
Признания, любви
Желаем в славный праздник
Экспертам всей земли.

Кто начертит карты нам,
Ловко все измерит?
Это дело мастерам
Можно лишь доверить!
Геодезии работник,
Картографии мастак,
В семье, работе, творчестве —
Будь счастлив просто так!

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