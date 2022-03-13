День геодезиста-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем геодезиста-2022 в прозе
Поздравляю с Днем работников геодезии и картографии и от всей души желаю всегда знать правильный ответ, соблюдать точные измерения, применять подходящие масштабы, не оставлять без внимания ни одной мелочи, работать с успехом и жить с хорошим настроением!
Поздравляю с Днем работников геодезии и картографии. Хочу пожелать, чтобы ваша профессия никогда не оставалась без внимания, чтобы все вложенные вами силы и средства непременно были оправданы бравым делом, чтобы все карты существенно облегчали жизнь людям и деятельность многим отраслям.
Поздравляю с Днем работников геодезии и картографии! Желаю не терять интереса к изучению нашей Земли, больших успехов во всех его проявлениях и разных масштабах. Пусть не будет ошибок в работе, а только прорывы, пусть не будет трудностей в жизни, а будет только достаток!
Поздравления с Днем геодезиста-2022 в стихах
В геодезии ты мастер,
В картографии ты спец,
Я желаю море счастья
И везения ларец!
Пусть всегда твои подсчеты
Будут истинно верны,
Стала чтоб твоя работа
Большой гордостью страны!
Геодезисты и картографы,
Сегодня праздник ваш.
Работа ваша сложная —
Есть высший пилотаж.
Желаю вам успехов
В работе и любви,
Высокой лишь зарплаты
И тонуса внутри.
Картографы, геодезисты,
Поздравить всех вас от души
Хочу в прекрасный праздник этот,
Вы все, бесспорно, хороши.
Работы — только интересной,
Любви — взаимной, навсегда,
Друзей — проверенных и честных,
Добра, удачи и тепла.
Поздравления с Днем геодезиста-2022 в смс
Геодезисты и картографы,
Сердечно поздравляю
В ваш праздник взлетов и
Успехов я желаю.
Оценен по достоинству
Всегда пусть будет труд,
А годы пусть в профессии
Признание принесут.
Поздравим нынче всех
Картографов, геодезистов.
Пусть каждый день будет
Прекрасным и лучистым.
Работы интересной,
Признания, любви
Желаем в славный праздник
Экспертам всей земли.
Кто начертит карты нам,
Ловко все измерит?
Это дело мастерам
Можно лишь доверить!
Геодезии работник,
Картографии мастак,
В семье, работе, творчестве —
Будь счастлив просто так!