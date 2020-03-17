Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

День Герасима-грачевника: что нужно и что нельзя делать 17 марта

17 марта православная церковь чтит двух святых с именем Герасим: Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Рассказываем, как в этот день узнать, когда растает снег, выйдет ли девушка замуж в текущем году, и когда придет настоящая весна.

Грач.
Грач.
Алексей Эбель в vk.com/nature_of_altai

Кто такой Герасим Иорданский

Преподобный Герасим Иорданский жил в 4−5 веках. В юности он принял монашество и ушел в Фиваидскую пустыню. Перед своей смертью переселился в Иорданскую пустыню и построил там монастырь, в котором установил строгие правила.

Одним из главных чудес Герасима считается приручение дикого льва. Он стал другом монаха в благодарность за излечение. В 451 году Герасим скончался. Лев прожил еще несколько дней и умер на могиле своего спасителя.

Преподобный Герасим Вологодский принял монашеский постриг и ушел жить к реке Вологде. Он планировал проводить время наедине с собой, но вскоре сблизился с местными и построил для них Троицкий Кайсаровский монастырь. До своей смерти он был наставником жителям Вологодского края, укреплял и поддерживал их душевный покой.

Верба. Весна в Барнауле.
Верба. Весна в Барнауле.
Анна Зайкова.

В этот же день ждали возвращения грачей, которые зимовали на юге. Отсюда и второе название — Грачевник.

Что нужно и что нельзя делать в день Герасима-грачевника

Главные действия 17 марта — подготовка скворечников к прилету грачей, гадания на замужество, изгнание из дома кикимор и выпечка печенья в виде птиц.

Если в этот день грачи сразу же после прилета принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой. Но если они снова взлетят, то холода продержатся еще некоторое время. Грачи у крестьян были, своего рода, посевным календарем. Если птицы на гнездах, то через неделю можно выходить в поле.

17 марта девушки гадают, удастся ли им выйти замуж в текущем году. Нужно быстро выбежать на улицу и запомнить, кто встретился первым. Если это была женщина, то свадьбе быть. Если встретился мужчина, то сватов в этом году можно не ждать.

Гадания, целительство.
Гадания, целительство.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Считается, что грачи обладают свойством изгонять из дома нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали кикимору. Чтобы унять нечисть, в дом приглашали знахаря, который читал заговоры. Но кикимора могла и вернуться в дом осенью после отлета грачей в теплые края.

Кроме того, существовал и определенный запрет. На Герасима крестьяне не надевали новые лапти. У того, кто ослушается, весь день будет скрипеть шея.

Приметы и поговорки в день Герасима-грачевника

  • Если грачи летят прямо на свои старые гнезда, то весна будет дружной, вода сбежит вся разом.

  • Коли грач прилетел, через месяц снег сойдет.

  • Грач прилетел — скоро наступит настоящая весна.

  • Если грачи прилетели раньше 17 марта, то год будет неурожайным и голодным.

  • Грачи на гнездах сидят недолго и взлетают — к холодам.

  • День сухой и солнечный — в лесу будет изобилие ягод.

  • Поездки на Герасима Грачевника будут удачными.

  • Операцию и поход к стоматологу в этот день лучше перенести.

  • Родившиеся 17 марта трудолюбивы, как и грачи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость