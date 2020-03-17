День Герасима-грачевника: что нужно и что нельзя делать 17 марта

17 марта православная церковь чтит двух святых с именем Герасим: Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Рассказываем, как в этот день узнать, когда растает снег, выйдет ли девушка замуж в текущем году, и когда придет настоящая весна.

Кто такой Герасим Иорданский

Преподобный Герасим Иорданский жил в 4−5 веках. В юности он принял монашество и ушел в Фиваидскую пустыню. Перед своей смертью переселился в Иорданскую пустыню и построил там монастырь, в котором установил строгие правила.

Одним из главных чудес Герасима считается приручение дикого льва. Он стал другом монаха в благодарность за излечение. В 451 году Герасим скончался. Лев прожил еще несколько дней и умер на могиле своего спасителя.

Преподобный Герасим Вологодский принял монашеский постриг и ушел жить к реке Вологде. Он планировал проводить время наедине с собой, но вскоре сблизился с местными и построил для них Троицкий Кайсаровский монастырь. До своей смерти он был наставником жителям Вологодского края, укреплял и поддерживал их душевный покой.

Верба. Весна в Барнауле. Анна Зайкова.

В этот же день ждали возвращения грачей, которые зимовали на юге. Отсюда и второе название — Грачевник.

Что нужно и что нельзя делать в день Герасима-грачевника

Главные действия 17 марта — подготовка скворечников к прилету грачей, гадания на замужество, изгнание из дома кикимор и выпечка печенья в виде птиц.

Если в этот день грачи сразу же после прилета принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой. Но если они снова взлетят, то холода продержатся еще некоторое время. Грачи у крестьян были, своего рода, посевным календарем. Если птицы на гнездах, то через неделю можно выходить в поле.

17 марта девушки гадают, удастся ли им выйти замуж в текущем году. Нужно быстро выбежать на улицу и запомнить, кто встретился первым. Если это была женщина, то свадьбе быть. Если встретился мужчина, то сватов в этом году можно не ждать.

Гадания , целительство. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Считается, что грачи обладают свойством изгонять из дома нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали кикимору. Чтобы унять нечисть, в дом приглашали знахаря, который читал заговоры. Но кикимора могла и вернуться в дом осенью после отлета грачей в теплые края.

Кроме того, существовал и определенный запрет. На Герасима крестьяне не надевали новые лапти. У того, кто ослушается, весь день будет скрипеть шея.

Приметы и поговорки в день Герасима-грачевника