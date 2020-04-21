День главного бухгалтера: приятные поздравления в стихах, прозе и СМС

В день бухгалтера поздравить

От души хочу я вас.

Вы бухгалтер — самый главный,

Профи в деле, просто класс!



Сходится пускай по жизни

Дебет с кредитом всегда,

А баланс лишь позитивным

Будет по судьбе всегда.

Уважаемый главбух,

Пожелать хочу Вам вслух:

Много счастья, крепче хватку,

Больше ноликов в зарплатку,

Нервы чтоб стальными были,

Чтоб почаще Вас хвалили.

Чтоб начальство почитало,

Премиальные давало.

Скажем так: Вы — наш мессия.

С Днём главного бухгалтера России!