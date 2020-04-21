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21 апреля 7°C

День главного бухгалтера: приятные поздравления в стихах, прозе и СМС

Свой профессиональный праздник 21 апреля отмечают главные бухгалтеры. Главный бухгалтер на предприятии — человек, без которого невозможно процветание компании и получение прибыли. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений с Днем главного бухгалтера в стихах, прозе и СМС.

Налоги. Документы. Бухгалтерия.
Налоги. Документы. Бухгалтерия.
открытые источники в интернете

Поздравления с Днем главного бухгалтера в стихах

В день бухгалтера поздравить
От души хочу я вас.
Вы бухгалтер — самый главный,
Профи в деле, просто класс!

Сходится пускай по жизни
Дебет с кредитом всегда,
А баланс лишь позитивным
Будет по судьбе всегда.

Уважаемый главбух,
Пожелать хочу Вам вслух:
Много счастья, крепче хватку,
Больше ноликов в зарплатку,
Нервы чтоб стальными были,
Чтоб почаще Вас хвалили.
Чтоб начальство почитало,
Премиальные давало.
Скажем так: Вы — наш мессия.
С Днём главного бухгалтера России!

Ты бухгалтер превосходный,
В своем деле — просто ас,
Пусть растёт же год от года
Твой финансовый запас!

Главным быть совсем непросто,
Отвечаешь ты за всех,
Пусть тебе откроет доступ
Сногсшибательный успех!

И сойдутся все подсчеты,
Ничего не пропадет,
И любимая работа
Только радость принесет!

Цветы. Розы.
Цветы. Розы.
СС0

Поздравления с Днем главного бухгалтера в прозе

Поздравляю великолепного главного бухгалтера, прекрасного специалиста с Днем бухгалтера России. Желаю всегда занимать высокие позиции в деятельности и в жизни, желаю качественной и успешной работы, желаю долгих лет здравия и успеха, желаю высокого достатка, верного счастья и искреннего смеха.

Главного бухгалтера, замечательного специалиста и хорошего человека поздравляю с праздником. Я желаю успевать во всех делах, быстро и легко составлять отчёты, иметь прекрасные навыки работы и блестящие руководительские способности, желаю достатка в жизни и удачи, отменного здоровья и уважения, личного счастья и благополучия.

Поздравляем нашего самого главного бухгалтера, человека уважаемого и имеющего огромный авторитет. Желаем благополучия, стабильности в доходах и результативной трудовой деятельности. Желаем приятной атмосферы в коллективе, чтобы работа с цифрами всегда оставляла место для приятного отдыха. С праздником!

Бухгалтер.
Бухгалтер.
Источник: GettyImages

Поздравления с Днем главного бухгалтера в СМС

Все главбухи отмечают
День профессии своей!
Их сегодня поздравляем,
Жизнь пусть станет веселей.
Пусть сбываются надежды,
В семье царит покой всегда,
Окружает пусть лишь счастье
И забудет дом беда!

Поздравляю с Днем главбуха!
И желаю силы духа,
Знаю точно, что нужна
Вам в профессии она!

С Днем главбуха от души
Шлю тебе я поздравленье!
В блеске счастья и любви
Пусть сияет каждое мгновенье.

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