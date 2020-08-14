День города в Барнауле традиционно будет безалкогольным

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление с рекомендацией не продавать алкоголь в день города. Документ опубликован на сайте мэрии.

Спиртное не будут продавать 19 сентября с 09:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что основные праздничные события в честь 290-летия Барнаула пройдут 19 сентября, но начнутся еще раньше.

18 сентября в ДК Барнаула пройдет торжественное открытие Дня города. Туда приедут официальные лица, пройдет вручение правительственных и городских наград.

В этот же день на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники, подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России и сотрудников спецподразделений.

19 сентября основными праздничными площадками станут площадь Сахарова и Советов, набережная Оби, пешеходная зона Мало-Тобольской, парк «Центральный», Нагорный парк, Нулевой километр и районные площадки города.