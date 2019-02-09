День гражданской авиации России в 2019: история, поздравления, что подарить

День гражданской авиации в России: история праздника
9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял два постановления:
- «Об организации Совета по гражданской авиации»;
- «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота».
Это событие и послужило основанием для празднования Дня гражданской авиации в России.
А воздушные путешествия внутри страны начались летом 1923 года. Первым внутренним маршрутом был рейс «Москва — Нижний Новгород».
Поздравления с Днем гражданской авиации
Вам, властители небес,
Нынче все овации.
Празднуем сегодня день
Славной авиации.
Пусть всегда вас небо манит,
Вдохновение вверх несет,
Пусть красивым и успешным
Будет каждый ваш полет.
Пусть всегда дорогой к счастью
Будет взлета полоса,
Пусть хранят вас от ненастья
Своей силой Небеса.
Первым делом, первым делом, вы, пилоты,
Ну, а всякое неважное потом.
Разогнались в небе синем самолёты.
Авиация! Вас с праздничным деньком!
Пусть ревут моторы непрерывно,
Главное, на взлётной полосе
Самолёты пусть взлетают мирно,
И возвращаются всё так же, без проблем.
Мы желаем только жизни светлой,
И удачу на своё крыло,
Всем, кто любит небо беззаветно,
Чтобы фантастически везло.
Поздравляем всех пилотов,
Техников и стюардесс,
Всех, кто делает приятным
И комфортным каждый рейс.
Поздравляем вас, ребята,
Пусть работа принесет
Только радость и зарплату,
И счастливым был полет!
Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи
В работе непростой!
Источник — pozdravok.ru
Что подарить на День гражданской авиации-2019?
- Взлетающий будильник. Когда срабатывает таймер, будильник в буквальном смысле слова «улетает», и чтобы выключить, аппарат нужно сначала поймать. Подходящий забавный подарок для пилотов, стюардесс и сотрудников аэропортов, которым важно всегда быть пунктуальными.
- Коллекционная модель самолета.
- Очки как у авиаторов начала XX век — тех самых, кто носили летные куртки и кожаные шлемы.
- Небольшой именной термос.
- Хорошие часы известного бренда.
Источник — 13idei.ru.