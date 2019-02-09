День гражданской авиации России в 2019: история, поздравления, что подарить

Вам, властители небес,

Нынче все овации.

Празднуем сегодня день

Славной авиации.

Пусть всегда вас небо манит,

Вдохновение вверх несет,

Пусть красивым и успешным

Будет каждый ваш полет.

Пусть всегда дорогой к счастью

Будет взлета полоса,

Пусть хранят вас от ненастья

Своей силой Небеса.