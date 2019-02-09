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Жизнь

День гражданской авиации России в 2019: история, поздравления, что подарить

9 февраля 2019 в России отмечают День гражданской авиации. В этот день поздравляют летчиков, стюардесс и всех работников отрасли. История праздника, идеи подарков и поздравления с Днем гражданской авиации-2019 — в материале altapress.ru.

Самолет.
Самолет.
СС0

День гражданской авиации в России: история праздника

9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял два постановления:

  • «Об организации Совета по гражданской авиации»;
  • «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота».

Это событие и послужило основанием для празднования Дня гражданской авиации в России.

А воздушные путешествия внутри страны начались летом 1923 года. Первым внутренним маршрутом был рейс «Москва — Нижний Новгород».

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса.
СС0

Поздравления с Днем гражданской авиации

Вам, властители небес,
Нынче все овации.
Празднуем сегодня день
Славной авиации.

Пусть всегда вас небо манит,
Вдохновение вверх несет,
Пусть красивым и успешным
Будет каждый ваш полет.

Пусть всегда дорогой к счастью
Будет взлета полоса,
Пусть хранят вас от ненастья
Своей силой Небеса.

Первым делом, первым делом, вы, пилоты,
Ну, а всякое неважное потом.
Разогнались в небе синем самолёты.
Авиация! Вас с праздничным деньком!

Пусть ревут моторы непрерывно,
Главное, на взлётной полосе
Самолёты пусть взлетают мирно,
И возвращаются всё так же, без проблем.

Мы желаем только жизни светлой,
И удачу на своё крыло,
Всем, кто любит небо беззаветно,
Чтобы фантастически везло.

Поздравляем всех пилотов,
Техников и стюардесс,
Всех, кто делает приятным
И комфортным каждый рейс.

Поздравляем вас, ребята,
Пусть работа принесет
Только радость и зарплату,
И счастливым был полет!

Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи
В работе непростой!

Источник — pozdravok.ru

Самолет.
Самолет.
СС0.

Что подарить на День гражданской авиации-2019?

  • Взлетающий будильник. Когда срабатывает таймер, будильник в буквальном смысле слова «улетает», и чтобы выключить, аппарат нужно сначала поймать. Подходящий забавный подарок для пилотов, стюардесс и сотрудников аэропортов, которым важно всегда быть пунктуальными.
  • Коллекционная модель самолета.
  • Очки как у авиаторов начала XX век — тех самых, кто носили летные куртки и кожаные шлемы.
  • Небольшой именной термос.
  • Хорошие часы известного бренда.

Источник — 13idei.ru.

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