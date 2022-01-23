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Жизнь

День Григория Летоуказателя. Что можно и категорически запрещено делать 23 января

23 января — День Григория Летоуказателя. По-другому этот праздник называют Григорий Нисский и Летоуказатель. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

День Григория Летоуказателя: главные традиции и запреты

На Руси в День Григория Летоуказателя начинали планировать весенние полевые работы. Предки готовили инвентарь, перебирали зерно для посадки и проверяли закрома 23 января. Все это было делали вручную, чтобы продемонстрировать свою хозяйственность.

Кроме того, на Григория Нисского люди задабривали духа стогов, который охраняет пшеницу от вредителей. Чтобы переманить сущность на светлую сторону, пращуры кланялись скирдам и посреди поля оставляли каравай.

Также семьи в День Григория Летоуказателя привлекали в дом богатства: трижды обходили стог сена в направлении против солнца, затем брали в руку горсть сена. Этот ритуал, по легенде, приносит деньги и благополучие.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

23 января принято обращать внимание и на сны. Приснился кузнец — значит, у вас есть риск сорвать здоровье на работе, звезды — к долголетию.

Категорически запрещено на Григория Нисского выносить из дома мусор и золу.

Народные приметы на День Григория Летоуказателя

  • Деревья 23 января покрылись инеем — значит, лето будет холодным.
  • Ветер дует с юга — летом жди гроз.
  • Иней на стогах — к дождливому лету.
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