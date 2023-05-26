21 день и до свидания. Что принципиально изменится для ответственных и безответственных собачников на Алтае

25 мая на сессии Алтайского краевого законодательного собрания рассматривались два законопроекта, касающихся обращения с домашними и бездомными животными. Первый документ вводит штрафы для владельцев собак, которым серьезно ограничивают возможности выгула. Во втором документе прописаны изменения, связанные с содержанием бездомных животных.

Какие вводятся штрафы

Разработчики первого законопроекта предлагают ввести новые требования. Например, штрафовать тех, кто содержит и подкармливает домашних животных в нежилых помещениях многоэтажек и около них. И наказывать предприятия, которые разводят собак на своих территориях и не оборудуют для этого специальных мест.

Владелец домашнего животного также могут оштрафовать за то, что его питомец повредил элементы благоустройства или цветники. Санкции могут быть наложены за выгул собаки без поводка или самовыгул.

Еще одно нововведение касается тех, кому доверили собаку. Эти люди в силу возраста или физического развития должны быть способны контролировать животное.

Собака. Анна Зайкова

Штрафы за данные нарушения составят от 2 до 3 тыс. рублей. На 5 тыс. рублей собачник будет оштрафован, если питомец покусал или напугал прохожего, и то при условии, что повреждения не подпадают под действие более серьезных статей.

Пока депутаты приняли законопроект только в первом чтении и передали предложения на рассмотрение общественности. Но даже на начальных обсуждениях возникли споры.

Евгения Боровикова, представляющая фракцию "Справедливая Россия", засомневалась, что новые меры что-то принципиально изменят, ибо нет понимания, кто за их соблюдением будет следить.

Собаки Надежды Фроловой. Дмитрий Лямзин

"Участковые, у которых и без того забот хватает забот, этого делать не будут", - полагает депутат.

Что изменится для приютов

Второй рассмотренный депутатами документ, касался содержания бездомных животных в приютах. Время их пребывания там предлагается сократить с 45 до 21 дня. За это время специалисты должны обследовать собаку, вакцинировать, стерилизовать, а дальше выпустить на волю.

По мнению Сергея Серова, руководителя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, это позволит сэкономить бюджетные средства и перераспределить их на другие направления. Например, направить на кастрацию животных и чипирование.

Депутат заявляет: в Алтайском крае животных без владельца содержат в приютах дольше всего. В Красноярском крае и Республике Хакасия этот срок составляет 10 дней, Иркутской области – 20 дней, в Республике Алтай, Новосибирской и Омской областях – 21 день.

Бездомные собаки в Бийске. ВКонакте: "Инцидент Бийск"

По словам Серова, сокращение времени содержания позволит отловить и простерилизовать в два раза больше собак, чем сейчас. Это произойдет за счет экономии средств на питание в приютах. Дополнительных денег на эти цели пока не заложено.

Сергей Серов обратился к противникам законопроекта: "Родные мои зоозащитники. Если хотите держите собак в приютах пожизненно. Можете персональные будки для них делать и обеды готовить. Но все за свой счет, пожалуйста".

Законопроект депутаты приняли сразу в окончательном чтении.