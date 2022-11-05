5 ноября
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Жизнь

День иконы «Всех скорбящих Радость». Когда празднуют, о чем и когда молиться Божией Матери

День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отметят православные завтра, 6 ноября. Что можно и запрещено делать в большой церковный праздник, и о чем рекомендуют молиться — в материале altapress.ru.

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
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Что можно делать 6 ноября?

Девушки на Руси устраивали скромные посиделки 6 ноября. Они ткали и пряли при свете лучины.

Считалось, что в День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» нужно радоваться жизни и молиться за здравие родных.

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Что можно делать на «Всех скорбящих Радость»?

Категорически запрещено 6 ноября пить воду натощак. Предки верили, что из-за этого жизнь может стать грустной и серой.

Кроме того, не следует отказываться от меда, если его предлагают в гостях. В противном случае, по преданию, человека может настигнуть внезапная и продолжительная болезнь.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

Также в День иконы «Всех скорбящих Радость» нельзя отказывать нуждающимся в милостыне, ругаться, злиться и устраивать шумные вечеринки.

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Краткая история иконы «Всех скорбящих Радость»

Икона «Всех скорбящих Радость» стала известна в 1688 году. Она исцелила Евфимию, сестру патриарха Иова, страдавшую от неизлечимого недуга.

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О чем принято молиться 6 ноября?

В День иконы «Всех скорбящих Радость» принято молиться об исцелении болезней. Издавна к лику обращаются люди, испытывающие горе и нужду.

Также 6 ноября у Божией Матери можно попросить семейного благополучия, душевного равновесия и защиты от врагов.

Церковь. Храм. Иконостас
Церковь. Храм. Иконостас
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Народные приметы 6 ноября
  • Сверчок поет 6 ноября — к беде.
  • Разбилось зеркало — жди несчастья.
  • Закат в облаках на «Всех скорбящих Радость» — пойдет снег.
  • Ветер дует с севера — будет метель.
  • У собаки появился густой мех после линьки — к холодам.
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Именины на «Всех скорбящих Радость», 6 ноября

Именины 6 ноября празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Николай и Петр.

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