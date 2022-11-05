День иконы «Всех скорбящих Радость». Когда празднуют, о чем и когда молиться Божией Матери

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Что можно делать на «Всех скорбящих Радость»?

Категорически запрещено 6 ноября пить воду натощак. Предки верили, что из-за этого жизнь может стать грустной и серой.

Кроме того, не следует отказываться от меда, если его предлагают в гостях. В противном случае, по преданию, человека может настигнуть внезапная и продолжительная болезнь.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая. Дмитрия Лямзин , ИД «Алтапресс»

Также в День иконы «Всех скорбящих Радость» нельзя отказывать нуждающимся в милостыне, ругаться, злиться и устраивать шумные вечеринки.