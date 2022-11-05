День иконы «Всех скорбящих Радость». Когда празднуют, о чем и когда молиться Божией Матери

Девушки на Руси устраивали скромные посиделки 6 ноября. Они ткали и пряли при свете лучины.
Считалось, что в День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» нужно радоваться жизни и молиться за здравие родных.
Категорически запрещено 6 ноября пить воду натощак. Предки верили, что из-за этого жизнь может стать грустной и серой.
Кроме того, не следует отказываться от меда, если его предлагают в гостях. В противном случае, по преданию, человека может настигнуть внезапная и продолжительная болезнь.
Также в День иконы «Всех скорбящих Радость» нельзя отказывать нуждающимся в милостыне, ругаться, злиться и устраивать шумные вечеринки.
Икона «Всех скорбящих Радость» стала известна в 1688 году. Она исцелила Евфимию, сестру патриарха Иова, страдавшую от неизлечимого недуга.
В День иконы «Всех скорбящих Радость» принято молиться об исцелении болезней. Издавна к лику обращаются люди, испытывающие горе и нужду.
Также 6 ноября у Божией Матери можно попросить семейного благополучия, душевного равновесия и защиты от врагов.
- Сверчок поет 6 ноября — к беде.
- Разбилось зеркало — жди несчастья.
- Закат в облаках на «Всех скорбящих Радость» — пойдет снег.
- Ветер дует с севера — будет метель.
- У собаки появился густой мех после линьки — к холодам.
Именины 6 ноября празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Николай и Петр.