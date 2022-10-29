Традиции на Лонгина Сотника
Лонгина Сотника почитали как целителя от всех болезней, в особенности зрения. Те, у кого были проблемы с глазами, шли в церковь и молились святому.
Также Лонгин Сотник оберегал дом от нечистой силы. Люди верили, что он стоит у ворот и оберегает жилище от различных опасностей.
В этот день теплые вещи доставали из сундуков и выносили на мороз. Так вещи исцелялись.
Зима. Солнце. Снег
СС0
Что нельзя делать 29 октября?
- В этот день не стоит напрягать зрение: сидеть за компьютером, читать книги или заниматься рукоделием.
- Не рекомендуется сидеть дома — иначе можно подхватить болезнь. Лучше прогуляться на улице.
- Девушкам нельзя гадать на суженого. Иначе любовь не придет еще три года.
- Запрещено браниться и сквернословить.
Глаза.
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Приметы на Лонгина Сотника
- Порывистый ветер — к дождю.
- Юго-западный ветер — к затяжному ненастью.
- Облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.
- Мутная и бледная луна — к снегу и морозу.
- Тучи против ветра идут — к дождю.
- Тучи опускаются — к ненастью.
- Иней на деревьях — к потеплению.