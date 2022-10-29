29 октября на Руси посвящен Лонгину Сотнику. В народе этот праздник связывали со зрением. Православная церковь вспоминает мученика Лонгина Сотника. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции на Лонгина Сотника

Лонгина Сотника почитали как целителя от всех болезней, в особенности зрения. Те, у кого были проблемы с глазами, шли в церковь и молились святому.

Также Лонгин Сотник оберегал дом от нечистой силы. Люди верили, что он стоит у ворот и оберегает жилище от различных опасностей.

В этот день теплые вещи доставали из сундуков и выносили на мороз. Так вещи исцелялись.

Зима. Солнце. Снег СС0

Что нельзя делать 29 октября?

В этот день не стоит напрягать зрение: сидеть за компьютером , читать книги или заниматься рукоделием.

читать книги или заниматься рукоделием. Не рекомендуется сидеть дома — иначе можно подхватить болезнь. Лучше прогуляться на улице.

Девушкам нельзя гадать на суженого. Иначе любовь не придет еще три года.

Запрещено браниться и сквернословить.

Глаза. unsplash.com

Приметы на Лонгина Сотника