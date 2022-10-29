29 октября
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Жизнь

Сделайте это на Лонгина Сотника — приметы и традиции

29 октября на Руси посвящен Лонгину Сотнику. В народе этот праздник связывали со зрением. Православная церковь вспоминает мученика Лонгина Сотника. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Традиции на Лонгина Сотника

Лонгина Сотника почитали как целителя от всех болезней, в особенности зрения. Те, у кого были проблемы с глазами, шли в церковь и молились святому.

Также Лонгин Сотник оберегал дом от нечистой силы. Люди верили, что он стоит у ворот и оберегает жилище от различных опасностей.

В этот день теплые вещи доставали из сундуков и выносили на мороз. Так вещи исцелялись.

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Что нельзя делать 29 октября?

  • В этот день не стоит напрягать зрение: сидеть за компьютером, читать книги или заниматься рукоделием.
  • Не рекомендуется сидеть дома — иначе можно подхватить болезнь. Лучше прогуляться на улице.
  • Девушкам нельзя гадать на суженого. Иначе любовь не придет еще три года.
  • Запрещено браниться и сквернословить.
Глаза.
Глаза.
unsplash.com

Приметы на Лонгина Сотника

  • Порывистый ветер — к дождю.
  • Юго-западный ветер — к затяжному ненастью.
  • Облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.
  • Мутная и бледная луна — к снегу и морозу.
  • Тучи против ветра идут — к дождю.
  • Тучи опускаются — к ненастью.
  • Иней на деревьях — к потеплению.
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