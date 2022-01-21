День инженерных войск-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем инженерных войск в прозе
С Днем инженерных войск! Желаю всегда оставаться крепкой опорой, твердой уверенностью и силой нашей страны, своей семьи, всего мира. Удачи и верных идей, успехов и отменных результатов работы, достижений в любимом деле и постоянного благополучия в жизни.
В День инженерных войск хочу пожелать всегда быть уверенным в завтрашнем дне, стабильности в жизни и успешной службы! Пусть семья окружает любовью, товарищи всегда поддерживают, а судьба не скупится на счастливые события!
Поздравляю с Днем инженерных войск, желаю доблести и славы, профессионализма и успеха. Пусть ваш нелегкий и ответственный труд служит на благо нашей страны. Будьте здоровы и счастливы. Пусть мирным будет небо над вами!
Поздравления с Днем инженерных войск в стихах
Инженерные войска,
Поздравляем вас, ура!
Храбрости и силы,
Были чтоб счастливы!
В гору пусть идут дела,
Дома ждет всегда семья,
Мира вам, тепла, покоя,
Чтобы вы были здоровы!
С Днем войск инженерных!
Желаем вам всем
Побед ежедневных
Над морем проблем!
Ночами пусть спится,
Мечтается днем,
А войн не случится
Теперь и потом!
Поздравляем с уваженьем
Инженерные войска,
Сил желаем и везенья,
Всем здоровья на века.
Уникальных разработок,
Мощи, мужества, ума,
Чтобы вашею работой
Возгордилась вся страна!
Поздравления с Днем инженерных войск в смс
С Днем инженерных войск
Я всех вас поздравляю,
Успехов в вашей службе
И счастья я желаю.
Пусть будет небо мирным
Над нашей страной,
А в жизни вашей личной
Царит всегда покой.
Мы сегодня поздравляем
Инженерные войска,
Будьте счастливы всегда вы,
Не придет пусть к вам тоска,
Служба пусть идет спокойно,
Бед не будет и войны,
Благодарны мы за все вам,
Вы стране нашей нужны!
Инженерные войска,
В армии без вас — тоска.
Кто построит мост за час,
Укрепленья в сроки сдаст?
В этот праздник поздравленья
Принимайте без сомненья.
Служба пусть не тяготит
И работа не претит!