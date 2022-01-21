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Жизнь

День инженерных войск-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День инженерных войск отмечают 21 января. Altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Инженерные войска.
Инженерные войска.
function.mil.ru

Поздравления с Днем инженерных войск в прозе

С Днем инженерных войск! Желаю всегда оставаться крепкой опорой, твердой уверенностью и силой нашей страны, своей семьи, всего мира. Удачи и верных идей, успехов и отменных результатов работы, достижений в любимом деле и постоянного благополучия в жизни.

В День инженерных войск хочу пожелать всегда быть уверенным в завтрашнем дне, стабильности в жизни и успешной службы! Пусть семья окружает любовью, товарищи всегда поддерживают, а судьба не скупится на счастливые события!

Поздравляю с Днем инженерных войск, желаю доблести и славы, профессионализма и успеха. Пусть ваш нелегкий и ответственный труд служит на благо нашей страны. Будьте здоровы и счастливы. Пусть мирным будет небо над вами!

Войска специального назначения Минобороны России. Инженерные подразделения. Учения.
Войска специального назначения Минобороны России. Инженерные подразделения. Учения.
минобороны. рф

Поздравления с Днем инженерных войск в стихах

Инженерные войска,
Поздравляем вас, ура!
Храбрости и силы,
Были чтоб счастливы!

В гору пусть идут дела,
Дома ждет всегда семья,
Мира вам, тепла, покоя,
Чтобы вы были здоровы!

С Днем войск инженерных!
Желаем вам всем
Побед ежедневных
Над морем проблем!

Ночами пусть спится,
Мечтается днем,
А войн не случится
Теперь и потом!

Поздравляем с уваженьем
Инженерные войска,
Сил желаем и везенья,
Всем здоровья на века.

Уникальных разработок,
Мощи, мужества, ума,
Чтобы вашею работой
Возгордилась вся страна!

Войска специального назначения Минобороны России. Инженерные подразделения. Учения.
Войска специального назначения Минобороны России. Инженерные подразделения. Учения.
минобороны. рф

Поздравления с Днем инженерных войск в смс

С Днем инженерных войск
Я всех вас поздравляю,
Успехов в вашей службе
И счастья я желаю.

Пусть будет небо мирным
Над нашей страной,
А в жизни вашей личной
Царит всегда покой.

Мы сегодня поздравляем
Инженерные войска,
Будьте счастливы всегда вы,
Не придет пусть к вам тоска,
Служба пусть идет спокойно,
Бед не будет и войны,
Благодарны мы за все вам,
Вы стране нашей нужны!

Инженерные войска,
В армии без вас — тоска.
Кто построит мост за час,
Укрепленья в сроки сдаст?

В этот праздник поздравленья
Принимайте без сомненья.
Служба пусть не тяготит
И работа не претит!

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