День инженерных войск-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем инженерных войск

Я всех вас поздравляю,

Успехов в вашей службе

И счастья я желаю.



Пусть будет небо мирным

Над нашей страной,

А в жизни вашей личной

Царит всегда покой.

Мы сегодня поздравляем

Инженерные войска,

Будьте счастливы всегда вы,

Не придет пусть к вам тоска,

Служба пусть идет спокойно,

Бед не будет и войны,

Благодарны мы за все вам,

Вы стране нашей нужны!