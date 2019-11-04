День Казанской Божьей Матери 2019: что нельзя делать в православный праздник

Казанская икона Божией Матери
Известно, что Казанскую икону Богородицы нашли в 1579 году. Согласно церковному преданию, маленькой девочке Матроне явилась Божья Матерь и повелела найти икону на одном из пепелищ (недавно в Казани произошел страшный пожар). И действительно, где указала девочка, нашли образ Божией Матери, завернутый в сукно.
На этом месте впоследствии построили Богородицкий девичий монастырь и церковь, а первый список с иконы отправили в Москву.
В 1612 году народное ополчение, которое освободило Россию от польских захватчиков, перед штурмом Кремля три дня постилось и молилось перед Московским списком Казанской иконы Божией Матери. В честь освобождения Москвы на Красной площади построили Казанский собор.
В 1812 году, во время Отечественной войны, перед отбытием в русскую армию перед Казанским образом Богородицы молился Михаил Кутузов.
В 1904 году оригинал Казанской иконы похитили. Преступники утверждали, что уничтожили образ. Его судьба точно неизвестна.
Когда говорят «Казанская икона», важно понимать: речь идет не только об одном образе-оригинале, но и о многих списках с него. Например, в Алтайском крае, в храме села Коробейниково находится чудотворная икона Коробейниковской-Казанской Божией Матери.
О чем молятся Казанской иконе Божией Матери
Традиционно у Казанской иконы Божией Матери просили помощи в скорбях и болезнях. Казанским образом благословляли молодоженов, эту икону вешали над колыбелью ребенка.
Однако важно помнить, что в православии у икон и святых нет четкой «специализации» — кому конкретно молиться в трудной жизненной ситуации. Христианину нужно, прежде всего, верить в силу Бога, который может исполнить его просьбу.
Праздник Казанской иконы: что нельзя делать 4 ноября 2019
Особенных церковных запретов, связанных с празднованием дня Казанской иконы Божьей Матери 2019, нет.
В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Существует распространенное, но неверное мнение, что в православные праздники (и в том числе на Казанскую. икону) запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.
Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.