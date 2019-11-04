День Казанской Божьей Матери 2019: что нельзя делать в православный праздник

День Казанской иконы Божией Матери православные отмечают 4 ноября. Это один из самых почитаемых в России образов Богородицы. Altapress.ru рассказывает, чем он известен, о чем молятся Казанской иконе Божией Матери и что нельзя делать в праздник 4 ноября 2019 года.

Казанская икона Божией Матери

Известно, что Казанскую икону Богородицы нашли в 1579 году. Согласно церковному преданию, маленькой девочке Матроне явилась Божья Матерь и повелела найти икону на одном из пепелищ (недавно в Казани произошел страшный пожар). И действительно, где указала девочка, нашли образ Божией Матери, завернутый в сукно.

На этом месте впоследствии построили Богородицкий девичий монастырь и церковь, а первый список с иконы отправили в Москву.

Казанская икона Божией Матери СС0 , via Wikimedia Commons

В 1612 году народное ополчение, которое освободило Россию от польских захватчиков, перед штурмом Кремля три дня постилось и молилось перед Московским списком Казанской иконы Божией Матери. В честь освобождения Москвы на Красной площади построили Казанский собор.

В 1812 году, во время Отечественной войны, перед отбытием в русскую армию перед Казанским образом Богородицы молился Михаил Кутузов.

В 1904 году оригинал Казанской иконы похитили. Преступники утверждали, что уничтожили образ. Его судьба точно неизвестна.

Когда говорят «Казанская икона», важно понимать: речь идет не только об одном образе-оригинале, но и о многих списках с него. Например, в Алтайском крае, в храме села Коробейниково находится чудотворная икона Коробейниковской-Казанской Божией Матери.

Крестный ход Барнаул — Коробейниково 2019 Ксения Столярова

О чем молятся Казанской иконе Божией Матери

Традиционно у Казанской иконы Божией Матери просили помощи в скорбях и болезнях. Казанским образом благословляли молодоженов, эту икону вешали над колыбелью ребенка.

Однако важно помнить, что в православии у икон и святых нет четкой «специализации» — кому конкретно молиться в трудной жизненной ситуации. Христианину нужно, прежде всего, верить в силу Бога, который может исполнить его просьбу.

Церковь. Храм. Православие СС0

Праздник Казанской иконы: что нельзя делать 4 ноября 2019

Особенных церковных запретов, связанных с празднованием дня Казанской иконы Божьей Матери 2019, нет.

В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Существует распространенное, но неверное мнение, что в православные праздники (и в том числе на Казанскую. икону) запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.